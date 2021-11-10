Возвращение людей на Луну откладывается: виноват в том числе и миллиардер из США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вынуждено отложить планы по возвращению астронавтов на Луну. Вместо заявленного в 2017 году крайнего срока в 2024-м пилотируемая миссия на поверхность спутника Земли, по новому плану, будет осуществлена в лучшем случае в 2025 году.

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До каденции 45-го президента США Дональда Трампа возвращение планировалось на 2028 год, но при нем планы были сдвинуты на 2024-й. Теперь даты понемногу "отодвигаются" к прежним.

"Как можно быстрее и безопаснее вернуться на Луну – приоритетная задача Управления. Но с учетом недавнего суда и других факторов первая посадка человека под эгидой "Артемиды", вероятно, произойдет не ранее 2025 года", – посетовал директор NASA Билл Нельсон.

Задержка связана с почти семимесячной паузой в разработке посадочного модуля SpaceX (из-за суда Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса c NASA), недостаточным финансированием этой части программы, пандемией COVID-19 и тем, что "поставленная администрацией Трампа цель была технически невыполнима к 2024 году".

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Нельсон уточнил, что NASA планирует минимум 10 посадок на Луну, и им нужно "значительное" увеличение финансирования по посадочным модулям, начиная с бюджета 2023 года. Нельсон объявил, что стоимость разработки Орион составляет $9,3 млрд с 2012 финансового года до первых летных испытаний с экипажем не позднее мая 2024 года.

Обновленный график основных вех новой лунной программы Artemis, в основе которой – мощнейшая ракета Space Launch Systems и корабль Orion, теперь такой:

— Беспилотный полет Artemis I отложен до весны-2022;

— пилотируемая Artemis II планируется на май-2024;

— пилотируемая Artemis III с высадкой на поверхность Луны запланирована на 2025 год.

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Евгений Пилипенко

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