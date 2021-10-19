Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства готовится вывести на орбиту аппарат, который покажет преимущества лазерных лучей для отправки и получения информации на дальних расстояниях над традиционной радиосвязью. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

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Прибор LCRD ("демонстрационный лазерный ретранслятор") начали разрабатывать более 10 лет назад.

Сейчас он уже интегрирован в спутник STPSat-6 по программе испытаний от Космических сил США, который доставлен на Космическое побережье во Флориде еще в мае.

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LCRD будет использовать мощные пучки инфракрасного излучения для двунаправленной оптической ретрансляции. Его преимущества включают увеличение объема данных на нисходящую линию связи, а также уменьшение размера, веса и мощности для системы связи на космических кораблях и аппаратах.

Проводятся заключительные проверки перед запуском, который состоится предположительно 22 ноября на ракете Atlas V 551.

"Наша демонстрация лазерной ретрансляции может произвести революцию в способах отправки и получения данных из космоса с потенциалом увеличения пропускной способности в 10–100 раз по сравнению с существующими методами", – подчеркнули инженеры NASA.

Достигнув точки парковки на геостационарной орбите (свыше 35 000 км над экватором Земли), LCRD станет первым двусторонним лазерным ретранслятором NASA.

Одним из первых пользователей LCRD станет интегрированный пользовательский модем и усилитель на низкой околоземной орбите (ILLUMA-T); это терминал, который отвезут на Международную космическую станцию.

Он будет получать научные данные с высоким разрешением от экспериментов и инструментов на борту МКС, затем передавать эти данные в LCRD, который "спустит" их на наземную станцию. После прибытия на Землю данные доставят в операционные центры миссий и ученым миссии.

Первые испытания лазерной связи NASA провели в октябре 2013 года с помощью лунного орбитального модуля LADEE.

Затем, летом 2014-го, по лазеру от прибора OPALS на МКС (мощность 2,5 Вт, длина волны 1550 нм) на Землю за 3,5 секунды "спустили" HD-ролик "Hello, World!". По радио передача заняла бы тогда больше 10 минут.

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Евгений Пилипенко

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