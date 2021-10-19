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Это революция. NASA собирается в 100 раз нарастить объемы передачи данных в космосе: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 08:21
Иллюстрация: NASA’s Goddard Space Flight Center
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства готовится вывести на орбиту аппарат, который покажет преимущества лазерных лучей для отправки и получения информации на дальних расстояниях над традиционной радиосвязью. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

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Прибор LCRD ("демонстрационный лазерный ретранслятор") начали разрабатывать более 10 лет назад.

Сейчас он уже интегрирован в спутник STPSat-6 по программе испытаний от Космических сил США, который доставлен на Космическое побережье во Флориде еще в мае.

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LCRD будет использовать мощные пучки инфракрасного излучения для двунаправленной оптической ретрансляции. Его преимущества включают увеличение объема данных на нисходящую линию связи, а также уменьшение размера, веса и мощности для системы связи на космических кораблях и аппаратах.

Проводятся заключительные проверки перед запуском, который состоится предположительно 22 ноября на ракете Atlas V 551.

Установленный на поверхности спутника LCRD (нажмите, чтобы увеличить)

"Наша демонстрация лазерной ретрансляции может произвести революцию в способах отправки и получения данных из космоса с потенциалом увеличения пропускной способности в 10–100 раз по сравнению с существующими методами", – подчеркнули инженеры NASA.

Достигнув точки парковки на геостационарной орбите (свыше 35 000 км над экватором Земли), LCRD станет первым двусторонним лазерным ретранслятором NASA.

Нажмите, чтобы увеличить (иллюстрация – NASA’s Goddard Space Flight Center)

Одним из первых пользователей LCRD станет интегрированный пользовательский модем и усилитель на низкой околоземной орбите (ILLUMA-T); это терминал, который отвезут на Международную космическую станцию.

Он будет получать научные данные с высоким разрешением от экспериментов и инструментов на борту МКС, затем передавать эти данные в LCRD, который "спустит" их на наземную станцию. После прибытия на Землю данные доставят в операционные центры миссий и ученым миссии.

  • Первые испытания лазерной связи NASA провели в октябре 2013 года с помощью лунного орбитального модуля LADEE.
  • Затем, летом 2014-го, по лазеру от прибора OPALS на МКС (мощность 2,5 Вт, длина волны 1550 нм) на Землю за 3,5 секунды "спустили" HD-ролик "Hello, World!". По радио передача заняла бы тогда больше 10 минут.
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  • В 2021 году появилось уникальное видео спутниковой "скорой помощи" на высоте 36 000 км.

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Евгений Пилипенко
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спутник nasa технологии космос связь мкс лазер ноу-хау космические силы США LCRD STPSat-6
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