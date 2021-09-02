Немецкий стартап Rocket Factory Augsburg испытал на разрыв криогенный резервуар первой ступени будущей многоразовой космической ракеты RFA One. Видео теста с ее контролируемым взрывом выложено в YouTube-канале компании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Cтальной бак заполняли жидким азотом, чтобы проверить качество сварных швов и определить давление, при котором конструкция выходит из строя. В определенный момент резервуар не выдержал – его разорвало.

"Нельзя приготовить омлет, не разбив яйца", – так прокомментировали тест в RFA.

Орбитальный дебют RFA One предварительно запланирован на конец 2022 года с Космического центра Андоя в Норвегии.

Смотрите видео: Американо-украинская компания Firefly испытала ракету Alpha

По задумке создателей 30-метрового трехступенчатого носителя с диаметром 2 м, он будет способен доставить 1600 кг груза на орбиту МКС, 1350 кг – на полярную орбиту высотой 300 км, 1200 кг – 700 км и 650 кг – 2000 км. На геопереходную орбиту RFA One якобы сможет забрасывать до 450 кг груза. Планируемые орбиты – с наклоном 87—108°.

Первую ступень оснастят девятью безымянными пока что двигателями, которые работают на ракетном керосине с жидким кислородом по ступенчатому циклу сгорания и обеспечивают тягу каждый ~100 кН. Ее планируется возвращать на парашютах.

Разгонный блок (третья ступень) будет работать на "зеленом" двухкомпонентном топливе, каком именно, неизвестно.

Цена вывода 1,2 тонны на орбиту 700 км ранее была заявлена на уровне всего 3 млн евро. Такая конкурентная стоимость получалась из-за того, что RFA сначала якобы решила не тратиться на проектирование, разработку и производство на 100% собственных двигателей, а собиралась закупать узлы у Южмаша. Там не ответили на запрос LIGA.net.

Позднее стало известно, что двигатели для первой и второй ступеней полностью разработали в Аугсбурге и будут печатать на 3D-принтере.

23 июля инженеры RFA показали статическое огневое испытание одного из двигателей на удаленном от жилых домой полигоне в Швеции.

Читайте также: Спутники, ракеты и медицина. Чем украинцы удивили на конкурсе космических стартапов

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.