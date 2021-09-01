В иллюминаторах на российском сегменте МКС нашли пустоты, возможна потеря герметичности

Глубокие каверны обнаружили на семи из 20 иллюминаторов российского сегмента МКС, это может привести к потере герметичности. Об этом рассказал руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА.

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Из-за обнаруженных пустот в иллюминаторах российские космонавты ввели новую процедуру измерения прогиба стекол. "Их, конечно, можно прикрыть герметичными крышками, но какой смысл летать на станции без иллюминаторов?" – сказал Соловьев.

29 июля состоялась стыковка российского модуля Наука с МКС, после которой самопроизвольно включились двигатели Науки и завертели станцию.

Вчера, 31 августа, стало известно, что в российском сегменте МКС нашли новые несквозные трещины.

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Денис Юдин

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