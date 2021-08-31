В российском сегменте МКС нашли новые трещины – росСМИ
В модуле "Заря" российского сегмента МКС космонавты обнаружили несквозные трещины. Об этом в интервью российскому пропагандистскому новостному агентству РИА рассказал руководитель полета российского сегмента МКС космонавт Владимир Соловьев.
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"Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", – заявил он.
По словам Соловьева, ему не нравится такая ситуация, поскольку обнаруженные ранее на модуле "Звезда" сквозные трещины могут говорить о том, что со временем и трещины в "Заре" начнут расползаться.
"Заря" – самый старый модуль МКС, он был запущен в ноябре 1998 года. Модуль строился в России по контракту с компанией Boeing, он является собственностью NASA, но относится к российскому сегменту МКС.
- В сентябре 2020 года стало известно, что утечка воздуха, которая фиксировалась на Международной космической станции около года, была обнаружена на российском сегменте МКС.
- В октябре того же года место утечки воздуха нашли с помощью пакетика чая.
- В феврале 2021 года стало известно, что в "Звезде" может быть не менее шести трещин.
- 29 июля состоялась стыковка российского модуля Наука с МКС, после которой самопроизвольно включились двигатели Науки и завертели станцию.
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