В российском сегменте МКС нашли новые трещины – росСМИ

В модуле "Заря" российского сегмента МКС космонавты обнаружили несквозные трещины. Об этом в интервью российскому пропагандистскому новостному агентству РИА рассказал руководитель полета российского сегмента МКС космонавт Владимир Соловьев.

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"Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", – заявил он.

По словам Соловьева, ему не нравится такая ситуация, поскольку обнаруженные ранее на модуле "Звезда" сквозные трещины могут говорить о том, что со временем и трещины в "Заре" начнут расползаться.

"Заря" – самый старый модуль МКС, он был запущен в ноябре 1998 года. Модуль строился в России по контракту с компанией Boeing, он является собственностью NASA, но относится к российскому сегменту МКС.

29 июля состоялась стыковка российского модуля Наука с МКС, после которой самопроизвольно включились двигатели Науки и завертели станцию.

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Денис Юдин

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