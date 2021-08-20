На орбите скрипит российская Наука. Космонавты жалуются – заглушает все остальное на МКС

Петли внутри российского лабораторного модуля Наука, который недавно с приключениями состыковали с Международной космической станцией, скрипят так, что заглушают остальные звуки на орбите. На это в трансляции NASA переговоров МКС с центрами управления полетами на Земле пожаловался космонавт Роскосмоса.

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"Не могли бы вы попросить кого-то, у кого есть, смазать петли в каюте экипажа МЛМ? Потому что они скрипят так громко, что заглушают практически весь остальной шум на станции", – сказал кому-то на Земле кто-то из российского экипажа, вероятно, Олег Новицкий.

По данным инсайдеров ракетно-космической отрасли РФ, когда люк в Науку открыли в первый раз, оттуда на МКС вылетел болт.

Уже во время первых работ на модуле космонавты жаловались на то, что у входа в каюту торчит что-то металлическое. Они предположили, что это часть крепежной конструкции для доставки груза на Науке, которая теперь стала лишней и мешает передвижению.

Россияне на МКС:

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Евгений Пилипенко

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