На орбите скрипит российская Наука. Космонавты жалуются – заглушает все остальное на МКС
Петли внутри российского лабораторного модуля Наука, который недавно с приключениями состыковали с Международной космической станцией, скрипят так, что заглушают остальные звуки на орбите. На это в трансляции NASA переговоров МКС с центрами управления полетами на Земле пожаловался космонавт Роскосмоса.
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"Не могли бы вы попросить кого-то, у кого есть, смазать петли в каюте экипажа МЛМ? Потому что они скрипят так громко, что заглушают практически весь остальной шум на станции", – сказал кому-то на Земле кто-то из российского экипажа, вероятно, Олег Новицкий.
По данным инсайдеров ракетно-космической отрасли РФ, когда люк в Науку открыли в первый раз, оттуда на МКС вылетел болт.
Уже во время первых работ на модуле космонавты жаловались на то, что у входа в каюту торчит что-то металлическое. Они предположили, что это часть крепежной конструкции для доставки груза на Науке, которая теперь стала лишней и мешает передвижению.
Россияне на МКС:
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