NASA расследует включение двигателей на российском модуле Наука, которое развернуло МКС
13.08.2021, 11:10
Модуль Наука на МКС (фото — Роскосмос)
NASA создаст группу для расследования инцидента на Международной космической станции, когда на российском модуле Наука внепланово включились двигатели. Об этом говорится на сайте NASA.
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Сформированная NASA команда исследователей проанализирует имеющиеся данные и планирует сотрудничать с российскими коллегами.
В NASA отметили, что после инцидента, когда включение двигателей на модуле Наука после стыковки с МКС 29 июля 2021 года вызвало беспорядочное вращение станции, рутинные операции на МКС продолжались непрерывно, и станция была подготовлена к прибытию нескольких космических аппаратов.
- Модуль-лабораторию Наука запустили 21 июля 2021 года с Байконура на МКС. Посмотрите разрушение его предшественника – Пирса – в атмосфере.
- 29 июля состоялась его стыковка, но дальше что-то пошло не так: самопроизвольно включились двигатели Науки и завертели станцию.
- В ночь на 2 августа на МКС наблюдались неполадки на канале связи между российскими модулями Звезда и Наука.
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