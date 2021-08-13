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NASA расследует включение двигателей на российском модуле Наука, которое развернуло МКС

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 11:10
NASA расследует включение двигателей на российском модуле Наука, которое развернуло МКС - Фото
Модуль Наука на МКС (фото — Роскосмос)

NASA создаст группу для расследования инцидента на Международной космической станции, когда на российском модуле Наука внепланово включились двигатели. Об этом говорится на сайте NASA.

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Сформированная NASA команда исследователей проанализирует имеющиеся данные и планирует сотрудничать с российскими коллегами.

В NASA отметили, что после инцидента, когда включение двигателей на модуле Наука после стыковки с МКС 29 июля 2021 года вызвало беспорядочное вращение станции, рутинные операции на МКС продолжались непрерывно, и станция была подготовлена к прибытию нескольких космических аппаратов.

Денис Юдин
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nasa наука космос мкс
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