NASA расследует включение двигателей на российском модуле Наука, которое развернуло МКС

NASA создаст группу для расследования инцидента на Международной космической станции, когда на российском модуле Наука внепланово включились двигатели. Об этом говорится на сайте NASA.

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Сформированная NASA команда исследователей проанализирует имеющиеся данные и планирует сотрудничать с российскими коллегами.

В NASA отметили, что после инцидента, когда включение двигателей на модуле Наука после стыковки с МКС 29 июля 2021 года вызвало беспорядочное вращение станции, рутинные операции на МКС продолжались непрерывно, и станция была подготовлена к прибытию нескольких космических аппаратов.

Модуль-лабораторию Наука запустили 21 июля 2021 года с Байконура на МКС. Посмотрите разрушение его предшественника – Пирса – в атмосфере.

Денис Юдин

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