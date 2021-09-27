Американская компания Northrop Grumman еще 12 апреля успешно стыковала роботизированный "спутник-продлеватель миссий" MEV-2 со сжегшим почти все топливо, но рабочим телекоммуникационным спутником-ветераном от Intelsat. Теперь этот процесс показали на видео.

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"На видео показаны реальные изображения подхода и стыковки MEV-2. Впервые стыковка была выполнена на работающем спутнике на геостационарной орбите без перебоев в его работе", – говорится в пресс-релизе.

MEV-2 (Mission Extension Vehicle-2) вывели на орбиту в августе 2020 года. Он полгода синхронизировал свою траекторию с таковой у Intelsat IS-10-02.

Встреча, успешный контакт и финализирование миссии произошли на высоте около 36 076 км над Землей на геосинхронной орбите. Без такой помощи извне аппарат Intelsat пришлось бы отправлять "на пенсию" на орбиту захоронения или сводить с орбиты для сгорания в атмосфере.

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Теперь срок службы Intelsat IS-10-02 продлен на пять лет. Затем MEV-2 отсоединится от него и будет переведен на новую точку в околоземном пространстве, где "продлит жизнь" следующему клиенту. Ресурс буксира – около 15 лет. Таким образом, он может помочь двум-трем спутникам.

Дебютная миссия MEV-1 (аппарат запущен в 2019-м) также была успешной: 25 февраля 2020 года аппарат состыковался с Intelsat 901.

Сейчас Northrop Grumman работает над более продвинутым сервисным спутником Mission Robotic Vehicle, который будет устанавливать на спутники-клиенты сервис-модули (всего их шесть на каждый MRV) для обеспечения их топливом и навигацией. Первый запуск – не ранее 2024 года.

Подробно о MEV-1 и аналогичных аппаратах мы писали ранее.

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Евгений Пилипенко

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