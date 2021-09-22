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В Космических силах США показали российский спутник-матрешку: что еще об угрозе из космоса

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 10:43
В Космических силах США показали российский спутник-матрешку: что еще об угрозе из космоса - Фото
Джон Рэймонд (фото - ЕРА)

Угроза от военных спутников России и Китая реальна, и если тактика сдерживания противника не сработает, США "придется драться" в околоземном пространстве. Об этом на конференции Ассоциации ВВС США заявил командующий американскими Космическими силами Джон Рэймонд.

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Генерал рассказал, что "когда-то космос считался благоприятным и был местом, в основном необитаемым, кроме (присутствия) США и Советского Союза": "Сегодня он куда многолюднее и опаснее".

Рэймонд сказал, что геополитические противники США "все чаще" используют космос "для убийств на большом расстоянии". "Угроза реальна", – подчеркнул он.

По словам космического военачальника США, он видел во многих военных играх, учениях и других симуляциях конфликта на орбите, что "противники в курсе нашей зависимости от космоса и киберпространства, и, вероятно, атакуют там. <...> Мы убеждены, что в случае провала (тактики) сдерживания придется драться и добиваться космического превосходства", – сказал он.

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На презентации с фотографиями генерал показал также китайский спутник, оснащенный манипулятором.

"Это спутник с роботизированной рукой. Он может приблизиться к другому и схватить его. <...> Мы работаем над тем, чтобы этого не произошло. Задача – вообще не дать конфликту произойти. Мы должны защитить космос. Эта задача лежит в основе каждого инструмента национальной власти – дипломатического, информационного, военного и экономического", – сказал Рэймонд.

Далее он продемонстрировал на слайде матрешку.

"Вот еще одно... У русских есть спутник-матрешка, это кукла в кукле. А это – спутник внутри спутника, и еще внутри спутника. Спутник запускают, он открывается, из него появляется еще один; тот открывается – и выстреливает снарядом в спутник США. Это может уничтожить наше преимущество в космосе, возможность получать и передавать данные со всего мира", – прокомментировал глава Космических сил США.

  • 18 декабря 2019 года Конгресс США одобрил создание Космических войск, а 14 января 2020-го в Белом доме Рэймонд принял присягу как первый командующий таких сил.
  • Космические силы США получили официальное название. Над ними сразу начали подшучивать.
  • Спецпроект "Звездные войны": человечество готовится ко Второй космической войне (да, первая уже была).

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Евгений Пилипенко
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агрессия России Матрешка спутник геополитика угроза космос сдерживание космические силы США Джон Рэймонд
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