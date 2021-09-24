Частные космические компании и государственные службы отслеживают извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на Канарских островах, которое началось 19 сентября и продолжается до сих пор.

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По данным со спутников оперативно прорабатываются цифровые, в том числе геоинформационные модели, помогающие спрогнозировать дальнейшие процессы, в том числе по эвакуации жилых кварталов прилегающего к вулкану поселка Эль-Пасо, перекрытию воздушного пространства, мониторингу загрязняющих атмосферу шлейфов и другому.

На утро 24 сентября потоки лавы поглотили или частично разрушили почти 400 домов и построек, эвакуированы около 6000 человек. Из-за оперативной работы служб никто пока не пострадал.

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Вчера власти Испании создали две зоны ограниченного воздушного пространства над островом Пальма: туда могут входить только летательные аппараты властей, органов безопасности и экстренных служб.

Некоторые фото ниже кликабельны:

Сегодня, 24 сентября, – шестой день с начала извержения. В прямом эфире его можно наблюдать в окошке местного канала выше.

Так это выглядит при моделировании по реальным снимкам и радарным данным:

Ниже – познавательная анимация от местного телеканала, которая показывает реальный путь лавы к побережью. Лава понемногу продвигается на запад и на своем пути сжигает все – плантации бананов, огороды и дома. Как ожидается, вскоре она достигнет океана, что грозит опасностью местным жителям: из-за столкновения морской воды и раскаленной лавы могут произойти выбросы токсичных газов и взрывы газовоздушных масс.

El curso de la lava, en realidad virtual con las explicaciones de @victorioperezm.



Hacemos todo lo posible para informales de lo que ocurre o puede ocurrir en La Palma. #TodosSomosPalmeros #LaPalmaesNuestraCasa pic.twitter.com/ocCx4ejV65 — Una hora menos (@unahoramenostv) September 22, 2021

Есть семь точек на Земле: ученые смоделировали каскады глобальной катастрофы от вулканов.

В июле 2021-го на Сицилии проснулся вулкан Этна: смотрите красочное видео извержения потоков лавы.

В августе произошло еще одно извержение Этны, улицы соседнего города засыпало пеплом.

Тем временем в латинской Америке будут майнить Bitcoin на вулканах, а в Исландии продают земельный участок с действующим вулканом.

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Фото и анимация: Thomas Pesquet/Flickr, Planet/Twitter, Iban Ameztoy/Copernicus EU, Una hora menos

Евгений Пилипенко

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