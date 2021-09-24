Частные космические компании и государственные службы отслеживают извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма на Канарских островах, которое началось 19 сентября и продолжается до сих пор.
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По данным со спутников оперативно прорабатываются цифровые, в том числе геоинформационные модели, помогающие спрогнозировать дальнейшие процессы, в том числе по эвакуации жилых кварталов прилегающего к вулкану поселка Эль-Пасо, перекрытию воздушного пространства, мониторингу загрязняющих атмосферу шлейфов и другому.
На утро 24 сентября потоки лавы поглотили или частично разрушили почти 400 домов и построек, эвакуированы около 6000 человек. Из-за оперативной работы служб никто пока не пострадал.
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Вчера власти Испании создали две зоны ограниченного воздушного пространства над островом Пальма: туда могут входить только летательные аппараты властей, органов безопасности и экстренных служб.
Некоторые фото ниже кликабельны:
Сегодня, 24 сентября, – шестой день с начала извержения. В прямом эфире его можно наблюдать в окошке местного канала выше.
Так это выглядит при моделировании по реальным снимкам и радарным данным:
Extra/actualizacion— Iban Ameztoy (@i_ameztoy) September 21, 2021
Video con la primera estimacion del perimetro de la colada de lava (a 20/09/2021 18:50 UTC) segun @CopernicusEMS, MNT50 de @IGNSpain y una imagen #Sentinel1 de @CopernicusEU#SAR#ErupcionLaPalma #LaPalma #VolcanLaPalma
HD-> https://t.co/Mj1zLsfIQd pic.twitter.com/5VCsyFGm2P
Ниже – познавательная анимация от местного телеканала, которая показывает реальный путь лавы к побережью. Лава понемногу продвигается на запад и на своем пути сжигает все – плантации бананов, огороды и дома. Как ожидается, вскоре она достигнет океана, что грозит опасностью местным жителям: из-за столкновения морской воды и раскаленной лавы могут произойти выбросы токсичных газов и взрывы газовоздушных масс.
El curso de la lava, en realidad virtual con las explicaciones de @victorioperezm.— Una hora menos (@unahoramenostv) September 22, 2021
Hacemos todo lo posible para informales de lo que ocurre o puede ocurrir en La Palma. #TodosSomosPalmeros #LaPalmaesNuestraCasa pic.twitter.com/ocCx4ejV65
Есть семь точек на Земле: ученые смоделировали каскады глобальной катастрофы от вулканов.
- В июле 2021-го на Сицилии проснулся вулкан Этна: смотрите красочное видео извержения потоков лавы.
- В августе произошло еще одно извержение Этны, улицы соседнего города засыпало пеплом.
- Тем временем в латинской Америке будут майнить Bitcoin на вулканах, а в Исландии продают земельный участок с действующим вулканом.
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Фото и анимация: Thomas Pesquet/Flickr, Planet/Twitter, Iban Ameztoy/Copernicus EU, Una hora menos
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