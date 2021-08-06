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Есть семь точек на Земле. Ученые смоделировали каскады глобальной катастрофы от вулканов

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 14:52
Есть семь точек на Земле. Ученые смоделировали каскады глобальной катастрофы от вулканов - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Кембриджские ученые предостерегают: оценивая риски глобальных катастроф от вулканов, нужно опасаться в первую очередь эффекта домино от извержений умеренной силы в ключевых точках планеты. Исследование опубликовал журнал Nature Communications.

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Авторы определили семь таких точек – на севере Тайваня, на индонезийском архипелаге и в Юго-Восточой Азии в целом, в Средиземном море и Северной Атлантике, на северо-западе США, по границе между Китаем и КНДР, а также в Северной Африке. В этих районах – скопления небольших, но активных вулканов, и рядом с ними – важная на национальном и транснациональном уровнях инфраструктура.

Парализованная из-за пепла или толчков в результате извержения "до 6 баллов" инфраструктура этих районов может привести к катастрофическим глобальным последствиям, пишут ученые из Центра изучения экзистенциального риска (CSER).

В первую очередь речь идет о неурожаях в с/х районах, нарушениях поставок в торговых сетях, перебоях с транспортом, оборванных коммуникациях, проблемах в финансовых системах и, как следствие, политической нестабильности.

Смотрите также:  В Исландии показали, как извергается вулкан: видео с дрона

Исследователи считают, что большинство расчетов рисков сейчас неоправданно смещены в сторону каких-то "кошмарных сценариев и гигантских взрывов", тогда как куда более вероятные риски от умеренных вулканических событий, и не только их: землетрясения и экстремальные погодные условия также "подходят".

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Как недавний пример ученые приводят события 2010 года в Исландии: извержение вулкана Эйяфьятлайокудль силой всего 4 балла рядом с транспортной авиамагистралью Европа-США привело к закрытию воздушного пространства и убыткам мировой экономики на сумму в $5 млрд. При этом извержение в 1991-м Пинатубо на Филиппинах было на порядки сильнее, но из-за удаленности от жизненно важной инфраструктуры суммарный ущерб составил менее одной пятой от Эйяфьятлайокудля.

Смоделировав сценарий шестибального извержения вулкана Маунт-Рейнир в США, авторы получили ущерб свыше $7 трлн в пятилетний срок после события.

Смотрите видео: В Азербайджане показали с воздуха, что взорвалось в Каспийском море. Это вулкан

Евгений Пилипенко
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