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Почти толкиеновский Ородруин. В Исландии показали, как извергается вулкан: видео с дрона видео

23.03.2021, 15:26
Извержение вулкана Фаградалсфьяль (скриншот с видео)
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В Исландии произошло извержение вулкана Фаградалсфьяль – это масштабное зрелище смогли заснять на дроны несколько местных жителей. Позже они поделились полученными кадрами в сети.

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Пользователи сети, заснявшие извержение на видео при помощи дрона, отметили, что им очень повезло, что летательные аппараты смогли не только заснять весь процесс, но и вернуться обратно.

Смотрите также: Извержение "горы огня". В Индонезии активизировался вулкан на острове Ява – видео

Дарья Мостовая
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Исландия извержение вулкана видео вулкан Фаградалсфьяль
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