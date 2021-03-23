В Исландии произошло извержение вулкана Фаградалсфьяль – это масштабное зрелище смогли заснять на дроны несколько местных жителей. Позже они поделились полученными кадрами в сети.

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Пользователи сети, заснявшие извержение на видео при помощи дрона, отметили, что им очень повезло, что летательные аппараты смогли не только заснять весь процесс, но и вернуться обратно.

20 марта 2021 года рядом со столицей Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль: видео.

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Дарья Мостовая

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