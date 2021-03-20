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Рядом со столицей Исландии началось извержение вулкана: видео

20.03.2021, 07:44
Рядом со столицей Исландии началось извержение вулкана: видео - Фото
Извержение вулкана в Исландии (Фото – EPA)

Извержение вулкана Фаградалсфьяль произошло недалеко от столицы Исландии Рейкьявика, сообщает The Guardian.

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Съемка, сделанная Исландским метеорологическим бюро и опубликованная в Facebook, показывает извержение с двумя потоками лавы. Ее свечение можно было увидеть в районе Рейкьявика, находящегося примерно в 40 км от вулкана. Трещина, из которой вытекает лава, оценивается примерно в 200 метров в длину.

Первое уведомление об извержении пришло вчера, 19 марта, около 23:40 по киевскому времени.

Ожидается, что извержение не представляет опасности, но в районе извержения создана бесполетная зона.

За последний месяц в этом районе произошло более 40 000 землетрясений, это резкий рост по сравнению с 1000-3000 землетрясений, регистрируемых каждый год с 2014-го.

Вулканическая система Крисювик, не имеющая центрального вулкана, расположена на горе Фаградалсфьяль на юго-западе Исландии. Она не была активна в течение последних 900 лет.

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Денис Юдин
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Исландия извержение вулкана
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