UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сильная взрывная активность, лава и дым. В Италии извергается вулкан Этна: видео

16.02.2021, 23:42
Сильная взрывная активность, лава и дым. В Италии извергается вулкан Этна: видео - Фото
Извержение вулкана Этна (Фото: EPA-EFE/ORIETTA SCARDINO)

Сегодня, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщает ANSA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, извержение сопровождается сильной взрывной активностью из юго-восточного кратера и выбросом высокого облака лавового пепла, которое распространяется к югу. 

Выходящий из кратера лавовый поток вызвал небольшое обрушение стороны конуса вулкана, создав пирокластический поток, который спускается вдоль западного края долины Бове.

По информации ANSA, повышение взрывной активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10.

Источник подземных толчков находится ниже юго-восточного кратера на глубине от 2900 до 3000 метров над уровнем моря.

Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за плохой видимости – столб дыма и пепла поднялся на высоту более километра.

Читайте также: Извержение "горы огня". В Индонезии активизировался вулкан на острове Ява – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Этна вулкан сицилия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 