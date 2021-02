Сильная взрывная активность, лава и дым. В Италии извергается вулкан Этна: видео

Сегодня, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщает ANSA.

#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO