Сильная взрывная активность, лава и дым. В Италии извергается вулкан Этна: видео

Сегодня, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщает ANSA.

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#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO — Isabella Librando (@IsabellaLibrand) February 16, 2021

Как отмечается, извержение сопровождается сильной взрывной активностью из юго-восточного кратера и выбросом высокого облака лавового пепла, которое распространяется к югу.

Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021

Выходящий из кратера лавовый поток вызвал небольшое обрушение стороны конуса вулкана, создав пирокластический поток, который спускается вдоль западного края долины Бове.

По информации ANSA, повышение взрывной активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10.

Источник подземных толчков находится ниже юго-восточного кратера на глубине от 2900 до 3000 метров над уровнем моря.

Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за плохой видимости – столб дыма и пепла поднялся на высоту более километра.

В прошлый раз Этна извергалась 14 декабря 2020 года.

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Наталия Медведева

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