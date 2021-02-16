Сильная взрывная активность, лава и дым. В Италии извергается вулкан Этна: видео
Сегодня, 16 февраля, в Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщает ANSA.
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#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO— Isabella Librando (@IsabellaLibrand) February 16, 2021
Как отмечается, извержение сопровождается сильной взрывной активностью из юго-восточного кратера и выбросом высокого облака лавового пепла, которое распространяется к югу.
Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021
Выходящий из кратера лавовый поток вызвал небольшое обрушение стороны конуса вулкана, создав пирокластический поток, который спускается вдоль западного края долины Бове.
#Etna dal Teatro Greco di #Taormina pic.twitter.com/NIrIOStJr4— SilviaSai (@SilviaSaitta5) February 16, 2021
По информации ANSA, повышение взрывной активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10.
Источник подземных толчков находится ниже юго-восточного кратера на глубине от 2900 до 3000 метров над уровнем моря.
Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за плохой видимости – столб дыма и пепла поднялся на высоту более километра.
- В прошлый раз Этна извергалась 14 декабря 2020 года.
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