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Извержение "горы огня". В Индонезии активизировался вулкан на острове Ява – видео видео

27.01.2021, 10:33
Извержение Мерапи (скриншот с видео)
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На острове Ява в Индонезии начал извергаться самый активный действующий вулкан Мерапи. Он достигает почти 3000 метров в высоту, а его название переводится как "гора огня".

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Этот вулкан периодически уничтожает целые поселения: смертоносные извержения были зафиксированы в 1006, 1673 годах, а также в ХХ столетии.

В этот раз власти пока не начинали эвакуацию, но в прилегающих к вулкану районах был объявлен "оранжевый" уровень опасности – людям не рекомендовали подходить к Мерапи ближе 5 км. 

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Дарья Мостовая
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