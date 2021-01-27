На острове Ява в Индонезии начал извергаться самый активный действующий вулкан Мерапи. Он достигает почти 3000 метров в высоту, а его название переводится как "гора огня".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Этот вулкан периодически уничтожает целые поселения: смертоносные извержения были зафиксированы в 1006, 1673 годах, а также в ХХ столетии.

В этот раз власти пока не начинали эвакуацию, но в прилегающих к вулкану районах был объявлен "оранжевый" уровень опасности – людям не рекомендовали подходить к Мерапи ближе 5 км.

16 января 2021 года в Индонезии начал извергаться вулкан Семеру – извержение началось сразу после землетрясения: видео.

Смотрите также: Лавовый фонтан. В Италии произошло извержение самого высокого вулкана в Европе – фото, видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.