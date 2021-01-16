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На следующий день после землетрясения в Индонезии произошло извержение вулкана: видео видео

16.01.2021, 20:18
Извержение Семеру (Фото: EPA-EFE/INDONESIAN BNPB)
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Сегодня, 16 января, в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, выбросившего пепел и дым примерно на 5,6 км в небо над Явой, самым густонаселенным островом страны. Об этом сообщает BBC.

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Приказов об эвакуации пока не поступало, о пострадавших не сообщалось.

Нацагентство по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило жителей, живущих на склонах горы, о возможной опасности из-за продолжающейся вулканической активности.

По словам местных властей, деревни Сумбер Муджур и Кура Кобоан в муниципалитете Лумаджанг расположены на траектории горячих облаков.

Жителей бассейна реки Кура-Кобокан призвали следить за возможным потоком "холодной лавы", который может быть вызван интенсивными дождями в сочетании с вулканическим материалом.

Власти сообщили, что извержение горы Семеру произошло примерно в 17:24 по местному времени (10:24 по Гринвичу).

Индонезия расположена на Тихоокеанском "огненном кольце", где сталкиваются тектонические плиты, вызывая частую вулканическую активность и землетрясения.

Семеру, также известный как "Великая гора" – самый высокий вулкан Явы и один из самых активных. Это также одно из самых популярных туристических направлений Индонезии.

В прошлый раз вулкан извергался в декабре 2020 года, тогда было эвакуировано около 550 человек.

  • 15 января в индонезийском Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого не менее 67 человек погибли, сотни получили ранения.
Наталия Медведева
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