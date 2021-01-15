Землетрясение в Индонезии. Число погибших в Сулавеси продолжает расти: видео 18+

В результате сильного землетрясения в индонезийском Сулавеси не менее 67 человек погибли, сотни получили ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Индонезии Яна Гельфанда.

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Гельфанд заявил, что ожидает увеличения числа погибших и пропавших без вести.

По данным местных поисково-спасательных групп, сотни человек получили ранения, многие люди до сих пор находятся под обрушившимися зданиями.

Our hearts are with all the families affected by a major #earthquake that has struck #Sulawesi in #Indonesia overnight. pic.twitter.com/fY3DMHjxtn — Goan Food In Bangalore (@BobbyGomes2) January 15, 2021

34 человека погибли в городе Мамуджу, к северу от эпицентра, а еще восемь умерли в Мажене.

По информации Нацсовета по борьбе со стихийными бедствиями, в Мажене не менее 637 человек получили ранения, 15 000 жителей эвакуировали, повреждены как минимум 300 жилых домов, правительственных учреждений и других зданий.

В Мамуджу разрушена почти половина зданий, в том числе четыре крупнейших больницы, большинство населения города эвакуировано.

Спасательным службам не хватает людей, оборудования и спецтехники. Затруднена связь между группами, поскольку повреждены коммуникации.

Правительство направило в регион добровольцев и гуманитарную помощь, но дороги разрушены и добраться до пострадавших районов очень сложно.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего 15 января в 01:28 по времени Джакарты, находился в шести километрах к северо-востоку от города Мажене, на глубине 10 км.

Наталия Медведева

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