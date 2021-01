Землетрясение в Индонезии. Число погибших в Сулавеси продолжает расти: видео 18+

В результате сильного землетрясения в индонезийском Сулавеси не менее 67 человек погибли, сотни получили ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Индонезии Яна Гельфанда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Гельфанд заявил, что ожидает увеличения числа погибших и пропавших без вести.

По данным местных поисково-спасательных групп, сотни человек получили ранения, многие люди до сих пор находятся под обрушившимися зданиями.

Our hearts are with all the families affected by a major #earthquake that has struck #Sulawesi in #Indonesia overnight. pic.twitter.com/fY3DMHjxtn