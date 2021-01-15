UA

Землетрясение в Индонезии. Число погибших в Сулавеси продолжает расти: видео 18+

15.01.2021, 19:55
Землетрясение в Индонезии. Число погибших в Сулавеси продолжает расти: видео 18+ - Фото
Землетрясение в Индонезии (Фото: EPA-EFE/AZHARI SURAHMAN)

В результате сильного землетрясения в индонезийском Сулавеси не менее 67 человек погибли, сотни получили ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Индонезии Яна Гельфанда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Гельфанд заявил, что ожидает увеличения числа погибших и пропавших без вести.

По данным местных поисково-спасательных групп, сотни человек получили ранения, многие люди до сих пор находятся под обрушившимися зданиями.

34 человека погибли в городе Мамуджу, к северу от эпицентра, а еще восемь умерли в Мажене.

По информации Нацсовета по борьбе со стихийными бедствиями, в Мажене не менее 637 человек получили ранения, 15 000 жителей эвакуировали, повреждены как минимум 300 жилых домов, правительственных учреждений и других зданий.

В Мамуджу разрушена почти половина зданий, в том числе четыре крупнейших больницы, большинство населения города эвакуировано.

Спасательным службам не хватает людей, оборудования и спецтехники. Затруднена связь между группами, поскольку повреждены коммуникации.

Правительство направило в регион добровольцев и гуманитарную помощь, но дороги разрушены и добраться до пострадавших районов очень сложно.

  • Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего 15 января в 01:28 по времени Джакарты, находился в шести километрах к северо-востоку от города Мажене, на глубине 10 км.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
сулавеси индонезия землетрясение

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 