Лавовый фонтан. В Италии произошло извержение самого высокого вулкана Европы – фото, видео

В воскресенье вечером началось извержение самого высокого вулкана Европы Этна. Об этом сообщает VolcanoDiscavery.

По информации источника, извержение началось около 21:20 и всего за полчаса его мощность извержения усилилась до высокого уровня. Сообщается, что из кратера били лавовые фонтаны высотой до нескольких сотен метров. Плотный шлейф пепла поднялся на 5 км.

Издание il.messaggero сообщает, что извержение вызвало "дождь из пепла" в Катании, который засыпал автомобили, улицы и тротуары. В настоящее время активность в кратере вулкана уменьшается.

ETNA NSEC in eruption @ twilight



Dec. 14th 2020 – h. 06:30 CET



picture taken from Riposto, Sicily



photo © Alessandro Lo Piccolo

all rights reserved#alexlopiccolo #Etna #Sicily#eruption #lava #explosion #twilight#volcano #crater #snow pic.twitter.com/AaTMzr5WNx