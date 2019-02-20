На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы: видео

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Нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей

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19 февраля на Сицилии (Италия) активизировался самый высокий действующий вулкан Европы - Этна. Об этом сообщает Еuronews.

Это уже его второе пробуждение за два месяца. Вулкан выпустил клубы дыма и пепла. Из-за это местный аэропорт на время ограничил число рейсов. Сейчас авиасообщение восстановлено.

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Отмечается, что нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей.

Высота вулкана Этна – более 3 тысяч метров. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году. 

24 декабря 2018 вулкан Этна проснулся от 130 подземных толчков магнитудой в 4 балла и выпустил клубы дыма. Вскоре там произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Теги: Этна, италия, вулкан, сицилия
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