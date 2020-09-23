Более 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортаж

В Эквадоре вследствие извержения вулкана Сангай над его кратером поднялось громадное облако пепла высотой в 10 км. Пепел засыпал четыре провинции страны и множество сельскохозяйственных угодий. Кроме того, властям пришлось закрыть международный аэропорт Гуаякиль.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Максимально пострадали провинции Чимборасо и Боливар, а также последствия извержения коснулись регионов Гуайяс и Лос-Риос. Но больше всего ущерба понесло сельское хозяйство — пепел засыпал около 80 000 гектаров таких земель, нанеся убытки фермерам.

Министерство сельского хозяйства Эквадора уже предложило местным жителям свою помощь в уборке пастбищ и посевов в наиболее пострадавших районах, предоставило водяные насосы для полива полей и корм для скота, но пока работы все равно еще очень много, отмечают эквадорцы.

СПРАВКА. Вулкан Сангай — действующий стратовулкан, располагается на восточном склоне Анд на территории национального парка Эквадора, Южная Америка. Высота над уровнем моря — 5230 метров, имеет три кратера, первое извержение случилось в 1628 году.

Читайте также: Мозг человека превратился в стекло из-за вулкана — исследование