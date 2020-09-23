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23.09.2020, 12:20

Более 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортаж

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Более 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортаж
Более 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортаж
Более 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортажБолее 80 000 гектаров засыпанной пеплом земли. В Эквадоре бушует вулкан — фоторепортаж

Местные жители жалуются, что из-за пепла пострадали их посевы и прибавилось работы в полях

В Эквадоре вследствие извержения вулкана Сангай над его кратером поднялось громадное облако пепла высотой в 10 км. Пепел засыпал четыре провинции страны и множество сельскохозяйственных угодий. Кроме того, властям пришлось закрыть международный аэропорт Гуаякиль.

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Максимально пострадали провинции Чимборасо и Боливар, а также последствия извержения коснулись регионов Гуайяс и Лос-Риос. Но больше всего ущерба понесло сельское хозяйство — пепел засыпал около 80 000 гектаров таких земель, нанеся убытки фермерам.

Министерство сельского хозяйства Эквадора уже предложило местным жителям свою помощь в уборке пастбищ и посевов в наиболее пострадавших районах, предоставило водяные насосы для полива полей и корм для скота, но пока работы все равно еще очень много, отмечают эквадорцы.

СПРАВКА. Вулкан Сангай  действующий стратовулкан, располагается на восточном склоне Анд на территории национального парка Эквадора, Южная Америка. Высота над уровнем моря — 5230 метров, имеет три кратера, первое извержение случилось в 1628 году.

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Теги: фото, вулкан, извержение, эквадор, пепел
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