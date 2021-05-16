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В Исландии продают земельный участок с действующим вулканом. Уже есть желающие купить

16.05.2021, 11:30
В Исландии продают земельный участок с действующим вулканом. Уже есть желающие купить - Фото
Извержение вулкана Фаградалсфьяль (скриншот с видео)

В Исландии решили выставить на продажу кусок земли, на котором расположен вулкан Фаградалсфьяль – его очередное извержение было пару месяцев назад. По словам хозяйки участка, у вулкана уже появилось два потенциальных покупателя, пишет Bloomberg.

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Вулкан Фаградалсфьяль расположен на территории фермерского хозяйства Храун. Владелица хозяйства Анна Тордис решила продать участок, принадлежавший ее семье последние несколько поколений, чтобы на нем можно было построить "что-то хорошее для публики".

Местные власти от покупки земли с вулканом отказались, заявив, что готовы инвестировать в развитие этого места – чтобы сделать его популярной достопримечательностью. Если Фаградасфьяль после покупки останется открыт для туристов, то власти вложат около $500 000 для развития инфраструктуры в его окрестностях.

Примечательно, что стоимость участка с вулканом пока не разглашается, но, по словам Тордис, она уже получила два предложения от заинтересованных в покупке людей.

Смотрите также: Почти толкиновский Ородруин. В Исландии показали как извергается вулкан: видео с дрона

Дарья Мостовая
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Исландия вулкан продажа земельный участок Фаградалсфьяль
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