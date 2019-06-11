Вулкан в Индонезии выбросил огромный столб дыма и пепла: видео

9 июня на севере острова Суматра в Индонезии началось извержение Синабунга: стратовулкан выбросил огромный столб вулканического пепла и дыма, который поднялся на несколько километров над вершиной.

По данным местных СМИ, никто не пострадал: местные жители за последние несколько лет привыкли к тому, что вулкан "живой", и оперативно реагируют на ситуацию. Кроме того, нет разлива лавы, а к вечеру 10 июня выбросы пепла стали меньше.

Последнее извержение до этого случая было в феврале 2018 года.

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