Вулкан в Индонезии выбросил огромный столб дыма и пепла: видео

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Стратовулкан на Сумарте высотой около 2,5 км проснулся впервые более чем за 400 лет в ночь на 29 августа 2010 года.

9 июня на севере острова Суматра в Индонезии началось извержение Синабунга: стратовулкан выбросил огромный столб вулканического пепла и дыма, который поднялся на несколько километров над вершиной.

По данным местных СМИ, никто не пострадал: местные жители за последние несколько лет привыкли к тому, что вулкан "живой", и оперативно реагируют на ситуацию. Кроме того, нет разлива лавы, а к вечеру 10 июня выбросы пепла стали меньше.

Последнее извержение до этого случая было в феврале 2018 года. 

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Теги: индонезия, вулкан, извержение, суматра, Синабунг
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