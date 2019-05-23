В Мексике проснулся и "закурил" Попокатепетль: видео

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Вулкан непрерывно извергает дым и пепел

В Мексике один из самых активных вулканов Попокатепетль снова проснулся и теперь непрерывно извергает дым и пепел. Об этом сообщает Vallarta Daily со ссылкой на Национальную координацию гражданской защиты.

Служба опубликовала видео, как облака газов и пепла поднимаются из кратера.

Власти призывают людей не приближаться к активному вулкану.

Ранее сообщалось, что на Гавайях военнослужащий армии США упал в кратер действующего вулкана Килауэа, когда хотел сделать селфи, но остался жив. Пострадавшего обнаружили спасатели и доставили в больницу с помощью вертолета.

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Теги: вулкан, Попокатепетль
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