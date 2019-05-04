На Гавайях американский военный упал в кратер вулкана и выжил

Фото: ЕРА

На Гавайях военнослужащий армии США упал в кратер действующего вулкана Килауэа, когда хотел сделать селфи, но остался жив. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению, 32-летний мужчина перелез через забор, но грунт под его ногами осыпался, и он пролетел вниз около 20 метров. В процессе падения американец зацепился за выступ, что и спасло ему жизнь.

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Пострадавшего обнаружили спасатели и доставили в больницу с помощью вертолета. Его состояние стабильное.

Администрация Гавайского вулканического национального парка опубликовала сообщение, в котором напомнила, что перелезать через барьеры категорически запрещено.

В результате извержения вулкана Килауэа, которое началось в мае 2018 г, погибли десятки людей, пострадало 700 домов.