Один из самых активных вулканов в Европе – Этна на Сицилии, в Италии, в очередной раз продемонстрировал свою мощь. Извержение длилось несколько дней, передает CNN.

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Сразу после начала извержения сеть заполонили видео, как вулкан выбрасывает лаву. В том числе, засняли, как это выглядит с высоты птичьего полета.

20 марта рядом со столицей Исландии началось извержение вулкана: видео.

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Дарья Мостовая

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