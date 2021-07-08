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На Сицилии проснулся вулкан Этна. Красочное видео извержения потоков лавы видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 14:55
Извержение Этны (скриншот с видео)
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Один из самых активных вулканов в Европе – Этна на Сицилии, в Италии, в очередной раз продемонстрировал свою мощь. Извержение длилось несколько дней, передает CNN.

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Сразу после начала извержения сеть заполонили видео, как вулкан выбрасывает лаву. В том числе, засняли, как это выглядит с высоты птичьего полета.

Смотрите также: Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 5 км: видео

Дарья Мостовая
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Этна извержение вулкана видео италия вулкан
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