Столб пепла высотой до 5 км выбросил сегодня утром, 2 марта, вулкан Синабунг на острове Суматра в Индонезии. Об этом сообщает AFP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вулканологи зарегистрировали 13 отдельных взрывов. Власти заявили, что непосредственной опасности для жизни или имущества не было, поскольку пятикилометровое пространство вокруг вулкана в последние годы остается незаселенным.

Жители напуганы, многие не покидают свои дома, сообщает AFP. Специалист по мониторингу Синабунга Мухаммад Нурул Асрори сообщил агентству, что выброшенное вулканом облако пепла – самое большое с 2010 года, и предупредил, что оно может стать еще больше.

Высота Синабунга – 2460 метров. Он бездействовал на протяжении веков, пока не ожил в 2010 году. Тогда от извержения погибли два человека. В 2014-м из-за извержения погибли не менее 16 человек, еще семь – во время извержения в 2016-м.

Видео: Disaster Compilations, Youtube

Читайте также: Сильная взрывная активность, лава и дым. В Италии извергается вулкан Этна: видео

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.