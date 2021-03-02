Столб пепла высотой до 5 км выбросил сегодня утром, 2 марта, вулкан Синабунг на острове Суматра в Индонезии. Об этом сообщает AFP.
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Вулканологи зарегистрировали 13 отдельных взрывов. Власти заявили, что непосредственной опасности для жизни или имущества не было, поскольку пятикилометровое пространство вокруг вулкана в последние годы остается незаселенным.
Жители напуганы, многие не покидают свои дома, сообщает AFP. Специалист по мониторингу Синабунга Мухаммад Нурул Асрори сообщил агентству, что выброшенное вулканом облако пепла – самое большое с 2010 года, и предупредил, что оно может стать еще больше.
Высота Синабунга – 2460 метров. Он бездействовал на протяжении веков, пока не ожил в 2010 году. Тогда от извержения погибли два человека. В 2014-м из-за извержения погибли не менее 16 человек, еще семь – во время извержения в 2016-м.
Видео: Disaster Compilations, Youtube
- В августе 2020 года Синабунг выбросил облако пепла высотой 2,5 км.
- 16 января 2021 года в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру.
- 27 января в Индонезии начал извергаться вулкан Мерапи.
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