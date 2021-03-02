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Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 5 км: видео видео

02.03.2021, 14:15
Извержение вулкана Синабунг (Фото – Sastrawan Ginting, EPA)
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Столб пепла высотой до 5 км выбросил сегодня утром, 2 марта, вулкан Синабунг на острове Суматра в Индонезии. Об этом сообщает AFP.

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Вулканологи зарегистрировали 13 отдельных взрывов. Власти заявили, что непосредственной опасности для жизни или имущества не было, поскольку пятикилометровое пространство вокруг вулкана в последние годы остается незаселенным.

Жители напуганы, многие не покидают свои дома, сообщает AFP. Специалист по мониторингу Синабунга Мухаммад Нурул Асрори сообщил агентству, что выброшенное вулканом облако пепла – самое большое с 2010 года, и предупредил, что оно может стать еще больше.

Высота Синабунга – 2460 метров. Он бездействовал на протяжении веков, пока не ожил в 2010 году. Тогда от извержения погибли два человека. В 2014-м из-за извержения погибли не менее 16 человек, еще семь – во время извержения в 2016-м.

Видео: Disaster Compilations, Youtube

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Денис Юдин
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извержение вулкана индонезия суматра Синабунг
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