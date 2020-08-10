Облако пепла на 5 км. В Индонезии начал извергаться вулкан Синабунг - видео

На индонезийском острове Суматра началось извержение стратовулкана Синабунг: в небо было выброшено гигантское облако пепла - примерно 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту. Видео, как из вулкана появляются клубы пепла, появилось в Youtube.
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Сегодняшнее извержение стало вторым за последние три дня. До этого вулкан несколько раз "просыпался" в 2010-2018 годах, а до 2010 "спал" в течение 400 лет.
По словам местных жителей, небо стало очень темным, а звук напоминал раскаты грома. Власти предупредили людей об извержении заранее, посоветовав не подходить к вулкану ближе, чем на 3 км, и носить маски для защиты от пепла.
Сообщений о жертвах пока не поступало, полеты над островом также продолжаются.
Видео: chave weather/Youtube.
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