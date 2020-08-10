Облако пепла на 5 км. В Индонезии начал извергаться вулкан Синабунг - видео

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В Индонезии второй раз за три дня активизировался вулкан на острове Суматра, жертв пока нет

На индонезийском острове Суматра началось извержение стратовулкана Синабунг: в небо было выброшено гигантское облако пепла - примерно 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту. Видео, как из вулкана появляются клубы пепла, появилось в Youtube.

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Сегодняшнее извержение стало вторым за последние три дня. До этого вулкан несколько раз "просыпался" в 2010-2018 годах, а до 2010 "спал" в течение 400 лет.

По словам местных жителей, небо стало очень темным, а звук напоминал раскаты грома. Власти предупредили людей об извержении заранее, посоветовав не подходить к вулкану ближе, чем на 3 км, и носить маски для защиты от пепла.

Сообщений о жертвах пока не поступало, полеты над островом также продолжаются.

СПРАВКА. Стратовулкан - слоистый вулкан в форме конуса, который состоит из множества затвердевших слоев лавы, вулканического пепла и тефры - материала, который выбрасывается вулканом в воздух. Периодически извергается, но при этом его лав настолько вязкая и густая, что застывает прежде, чем успевает распространиться вокруг вулкана.

Видео: chave weather/Youtube.

  • В феврале в Индонезии произошло извержение самого активного вулкана - Мерали: видео.

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Теги: видео, индонезия, вулкан, извержение, суматра, Синабунг
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