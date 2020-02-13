В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана: видео

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Извержения вулкана Мерапи регулярно происходят с 1548 года

Сегодня утром произошло извержение самого активного в Индонезии вулкана Мерапи на острове Ява. Об этом пишет Синьхуа.

Вулкан высотой 2 930 метров изверг столб пепла на высоту до 2 000 метров. 

Гора Мерапи расположена примерно в 28 км к северу от города Джокьякарта с населением 2,4 млн человек, тысячи людей живут на склонах вулкана.

Вулканологи предупредили, что дальнейшие всплески активности могут привести к обрушению лавового купола, вызывая скольжение по склонам пирокластики (обломков горных пород) и других вулканических материалов. Кроме того, лава могут также поразить области, расположенные на склоне и в областях вокруг кратера.

Вулканологи объявили запретную зону в трехкилометровом радиусе от кратера и призвали жителей принять меры предосторожности в отношении возможных рисков, связанных с вулканическим пеплом и возможным появлением пирокластических облаков.

Извержения вулкана Мерапи регулярно происходили с 1548 года. В общей сложности 353 человека были убиты, а около 350 000 человек были вынуждены эвакуироваться во время извержения вулкана с октября по ноябрь 2010 года.

Гора Мерапи является одним из 129 действующих вулканов в Индонезии.

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Теги: извержение вулкана, индонезия, вулкан, ява, мерапи
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