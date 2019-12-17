Вулкан в Новой Зеландии. Более качественное видео очевидца

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Оперативной работе спасателей помешали плохие погодные условия у острова, которые наблюдаются там до сих пор

Полиция Новой Зеландии опубликовала список идентифицированных жертв трагедии на острове Уайт-Айленд, где во время туристических экскурсий произошло извержение вулкана. Об этом пишет BBC News.

Во время происшествия на острове были 47 человек. Погибли 18. Семнадцать имен озвучили, а одного, кто умер уже в госпитале, не назвали. Двое из названных до сих пор считаются пропавшими без вести. 

Спасатели рассказали ранее, что эвакуировали по меньшей мере 23 человека. Около 20-ти остаются в реанимации с тяжелыми ожогами.

Оригинал видео очевидца:

Видео: Allessandro Kaufman/RNZ

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Теги: вулкан, новая зеландия, извержение, уайт-айленд
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