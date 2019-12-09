В Новой Зеландии извергается вулкан: у кратера были люди - видео

В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана, в результате которого погиб один человек и еще более 20 пропали без вести, передает ВВС.

Сообщается, что группа туристов находилась возле кратера за несколько минут до извержения. По данным правоохранителей, на острове в момент извержения могли быть не более 50 человек.

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Как сообщает CNN, спасатели рассказали, что с острова уже были эвакуированы 23 человека. Некоторые из них имеют травмы разной степени тяжести. Сейчас спасатели не могут возобновить операцию, поскольку идти на остров слишком опасно – он покрыт пеплом и вулканическим материалом.

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Видео: RNZ