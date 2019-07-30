Летчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фото

Экипаж вертолета Ми-8 украинского национального контингента миссии ООН по стабилизации в ДР Конго успешно посадили вертолет Ми-8 на кратер самого активного вулкана Африки – Ньямлагира. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Командир отряда летчик-первого класса полковник Иван Шоломий и летчик-снайпер подполковник Владимир Прокопенко осуществили высадку ученых на кратер вулкана, высота которого достигает трех километров.

"В это время, а именно в утренние часы, на которые был запланирован полет, воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго достаточно нестабильны. Наблюдается довольно серьезная турбулентность. Даже во время элементарного, на первый взгляд, полета вокруг кратера вулкана, нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/ч", - отметил Прокопенко.

По его словам, большое значение имела также и значительная высота полета, поскольку разреженность воздуха сильно влияет на летные характеристики вертолета.

В Минобороны уточнили, что опасность была во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могут провалиться под значительным давлением. "Поэтому, чтобы минимизировать этот риск, пилоты проявили точность управления вертолетом", - уточнили в пресс-службе.

После высадки ученых, вертолет вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. Через несколько часов, что понадобились вулканологам для исследований, экипаж забрал ученых.

По возвращению на аэродром города Гома, исследователи рассказали о своих наблюдениях. По словам доктора Дарио Тедеско, им удалось зафиксировать определенные изменения внутри вулкана.

"Во время нашего крайнего визита в кратера Ньямлагира около двух месяцев назад, мы наблюдали существенное уменьшение уровня ряда в лавовом озере. Сегодня происходит обратное - уровень начал постепенно расти", - отметил ученый.

Вулканы Ньямлагира и Ньирагонго имеют одну основу. Поэтому активность одного может привести к пробуждению другого, они столь активны, что на них приходится около 40% всех известных вулканических извержений, произошедших в Африке с момента наблюдений.

Ученые наблюдают за вулканами и проводят регулярные тесты и сейсмические анализы, чтобы предсказать следующую активность и предупредить об опасности местное население, которое ежедневно находится в зоне риска.

Фото: mil.gov.ua, facebook.com/JointOperationalHeadquarters