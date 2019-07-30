Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.07.2019, 10:01

Летчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фото

1 / 9
Летчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фото
Летчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фото
Летчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фотоЛетчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фото

Летчики высадили ученых-вулканологов на кратер активного вулкана и вернулись за ними через несколько часов

Экипаж вертолета Ми-8 украинского национального контингента миссии ООН по стабилизации в ДР Конго успешно посадили вертолет Ми-8 на кратер самого активного вулкана Африки – Ньямлагира. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Командир отряда летчик-первого класса полковник Иван Шоломий и летчик-снайпер подполковник Владимир Прокопенко осуществили высадку ученых на кратер вулкана, высота которого достигает трех километров.

"В это время, а именно в утренние часы, на которые был запланирован полет, воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго достаточно нестабильны. Наблюдается довольно серьезная турбулентность. Даже во время элементарного, на первый взгляд, полета вокруг кратера вулкана, нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/ч", - отметил Прокопенко.

По его словам, большое значение имела также и значительная высота полета, поскольку разреженность воздуха сильно влияет на летные характеристики вертолета.

В Минобороны уточнили, что опасность была во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могут провалиться под значительным давлением. "Поэтому, чтобы минимизировать этот риск, пилоты проявили  точность управления вертолетом", - уточнили в пресс-службе.

После высадки ученых, вертолет вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. Через несколько часов, что понадобились вулканологам для исследований, экипаж забрал ученых.

По возвращению на аэродром города Гома, исследователи рассказали о своих наблюдениях. По словам доктора Дарио Тедеско, им удалось зафиксировать определенные изменения внутри вулкана.

"Во время нашего крайнего визита в кратера Ньямлагира около двух месяцев назад, мы наблюдали существенное уменьшение уровня ряда в лавовом озере. Сегодня происходит обратное - уровень начал постепенно расти", - отметил ученый.

Вулканы Ньямлагира и Ньирагонго имеют одну основу. Поэтому активность одного может привести к пробуждению другого, они столь активны, что на них приходится около 40% всех известных вулканических извержений, произошедших в Африке с момента наблюдений.

Ученые наблюдают за вулканами и проводят регулярные тесты и сейсмические анализы, чтобы предсказать следующую активность и предупредить об опасности местное население, которое ежедневно находится в зоне риска.

Фото: mil.gov.ua, facebook.com/JointOperationalHeadquarters

Отправить:
Распечатать:
Теги: украинские миротворцы, вертолет, фото, кратер вулкана
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото
"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото
Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото
Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото
Материалы по теме
Ихтамнет, зато с правом вето. Как Россия забыла вступить в ООН
Мнение Ихтамнет, зато с правом вето. Как Россия забыла вступить в ООН
В Мали автомобиль ООН подорвался на мине: ранены миротворцы
Мир В Мали автомобиль ООН подорвался на мине: ранены миротворцы
Популярное
фото/видео
Летчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фото
Летчики посадили вертолет на кратер активного вулкана: яркие фото
Песня рэпера Lil Nas X побила рекорд Despacito: видео
Песня рэпера Lil Nas X побила рекорд Despacito: видео 07:15
Авиакатастрофа в Пакистане. Военный самолет рухнул на дома: видео
Авиакатастрофа в Пакистане. Военный самолет рухнул на дома: видео 06:45
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео
В Киеве несколько районов затопило после дождя: фото, видео 29.07.19, 19:24
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 