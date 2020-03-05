Над раскаленной лавой. Канатоходец пересек кратер активного вулкана - виде

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Ника Валленду называют "Королем каната". После Гранд-Каньона и Ниагарского водопада он покорил активный вулкан Масая

Известный канатоходец Ник Валенда прошелся над наполненным лавой кратером активного вулкана Масая в Никарагуа. Об этом сообщает ABC Action News.

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Мужчина готовился к перфомансу во дворе своего дома. По канату ходил в защитной маске – над кратером вулкана газы вытесняют кислород и мешают зрению - надо было подготовиться к таким условиям.

За трюком Валленды наблюдали сотни людей, которые собрались на вулкане. Мужчина пересек кратер за чуть более, чем 30 минут.

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Спортсмен говорит что, буквально вырос на канате. Его мать ходила по канату во время беременности. Он - седьмое поколение канатоходцев из семьи Валленда.

"Большое наследие, длинная история канатоходцев. У меня такой же драйв, какой был у моего прадедушки. Мой прадед всегда говорил: Жизнь - она на канате, асе остальное просто подождет", - поделился он.

СПРАВКА. Ник Валленда – всемирно известный американский канатоходец. Он пересекал по канату Гранд-Каньон, Ниагарский водопад и Таймс-сквер гарден.

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Видео: MAINEMAN/YouTube

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Теги: канат, вулкан, кратер, ник валленда, канатоходец, масая
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