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Украинец на велосипеде покорил вулкан высотой 6020 метров: фото

Украинец на велосипеде покорил вулкан высотой 6020 метров: фото - Фото
Руслан Верин (фото - facebook.com/ruslanverin)
17.02.2020, 13:10

Руслан Верин известен своими одиночными путешествиями на велосипеде по миру

Велопутешественник Руслан Верин поднялся на вулкан Утурунку в Боливии высотой 6020 метров над уровнем моря. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По его словам, во время подъема он переночевал в палатке на высоте 6000 метров, снаружи палатки было -20 градусов и сильный ветер.

Руслан Верин (фото - facebook.com/ruslanverin)

"Моя палатка одна из первых встречала солнце из-за горизонта. Спал в старом кратере вулкана вообще отлично. Никак не чувствуя высоту. Макароны варил немного дольше, но они приготовились", - отметил Верин.

Фото: facebook.com/ruslanverin

Украинец предполагает, что он первый в Европе, кто покорил такую высоту на велосипеде.

Фото: facebook.com/ruslanverin

Справка. Верин родом из Одессы, он известен своими одиночными путешествиями на велосипеде. Его маршрутами уже были туры по Украине, странам Азии, вокруг Черного моря. Весной прошлого года он вернулся из своего путешествия в Южную Африку, во время которого преодолел на велосипеде 10 445 км за 178 дней.

  • 19 августа спортсмен Нил Кемпбелл из Великобритании установил новый рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись до 280 км/час. 
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