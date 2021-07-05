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В Азербайджане показали с воздуха, что взорвалось в Каспийском море. Это вулкан – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 12:17
Скриншот из видеозаписи
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Примерно в 30 км от побережья Сальянского района Азербайджана на каменистом острове обнаружен результат извержения грязевого вулкана: именно он стал причиной взрыва со столбом огня, который заметили вчера вечером. Об этом пишет после полета спасателей к месту происшествия пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

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Ведомство показало видео с места взрыва и пожара в Каспийском море.

Сейчас в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя.

Спасатели уточнили: вулкан не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей.

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Смотрите также: В Румынии прогремел взрыв и начался пожар на крупнейшем нефтезаводе страны – видео

Евгений Пилипенко
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взрыв Азербайджан вулкан Каспийское море
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