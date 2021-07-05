Примерно в 30 км от побережья Сальянского района Азербайджана на каменистом острове обнаружен результат извержения грязевого вулкана: именно он стал причиной взрыва со столбом огня, который заметили вчера вечером. Об этом пишет после полета спасателей к месту происшествия пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.
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Ведомство показало видео с места взрыва и пожара в Каспийском море.
Сейчас в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя.
Спасатели уточнили: вулкан не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей.
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