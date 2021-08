На острове Сицилия в ночь на 9 августа 2021 года произошло извержение вулкана Этна, сообщает Rai News.

Извержение началось около 1:40 ночи и завершилось к пяти утра. Оно сопровождалось громким ревом и потоками лавы.

Извержение сопровождалось замлетрясением магнитудой 4,5.

Улицы города Дзафферана-Этнеа, расположенного рядом с вулканом, покрылись пеплом. Из-за поднявшегося облака дыма рейсы из аэропорта Катании были отложены.

Buongiorno, Etna! Heavy wake up today around 6am. Big bangs and lots of black rain. No danger but it was kind of scary. #etna #Sicilia #Italia pic.twitter.com/ivmiNvN2gk