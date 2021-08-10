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На Сицилии произошло извержение Этны, улицы соседнего города засыпало пеплом: фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 12:45
Извержение Этны в апреле 2021 года (Фото – EPA)
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На острове Сицилия в ночь на 9 августа 2021 года произошло извержение вулкана Этна, сообщает Rai News.

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Извержение началось около 1:40 ночи и завершилось к пяти утра. Оно сопровождалось громким ревом и потоками лавы.

Извержение сопровождалось замлетрясением магнитудой 4,5.

Улицы города Дзафферана-Этнеа, расположенного рядом с вулканом, покрылись пеплом. Из-за поднявшегося облака дыма рейсы из аэропорта Катании были отложены.

Денис Юдин
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Этна вулкан извержение
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