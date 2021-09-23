Самый известный кратер на Луне сняли с Земли по новой технологии: детализация впечатляет
Американские астрономы показали изображение участка на Луне с наивысшим разрешением, когда-либо полученным с Земли. Это стало возможно с помощью новой радарной технологии на телескопе обсерватории в Грин-Бэнк (GBT), пишет ее пресс-служба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На оригинале снимка, который уменьшен и показан ниже, разрешение фото кратера Тихо в южной части видимой стороны Луны – около 5х5 метров и содержит ~1,4 млрд пикселей. Фото охватывает площадь 200х175 км, что позволяет запечатлеть весь кратер с диаметром 86 км.
"Это самое крупное радиолокационное изображение с синтезированной апертурой, которое мы получили на сегодня. Это уже делали раньше на расстояниях в несколько сотен километров, но не в масштабах сотен тысяч километров и не с таким высоким разрешением", – сказал директор Национальной радиоастрономической обсерватории США Тони Бисли.
Читайте также: "Бьем Falcon 9 Маска по возможностям и цене". Украинский Зенит хотят запускать в Австралии
GBT – самый большой в мире полностью управляемый радиотелескоп. В прошлом году его оснастили SAR-технологией от Raytheon Intelligence & Space, что позволило ему сканировать поверхность объектов вроде Луны радиолокационным сигналом. Проведено несколько испытаний, в том числе по месту посадки первой миссии "Аполлона" в конце 1960-х.
По словам астрономов, еще 10 лет назад ушли бы месяцы на вычисления, чтобы получить одно из изображений от одного такого приемника, и, возможно, год или более – от нескольких приемников.
Читайте также: Маск вызвал фурор в Twitter двусмысленной репликой о Байдене. Сын Трампа в восторге
Теперь они надеются, что после таких впечатляющих первых результатов пойдет дополнительное финансирование, которое позволит "построить систему в сотни раз мощнее нынешней" – и использовать ее для исследования далей Солнечной системы. Они анонсировали "более захватывающие изображения" уже этой осенью.
Тот же кратер на фото с лунного зонда NASA:
Анимация с кратером Тихо на основе реальных данных и фото:
"Обработка данных с десятками миллиардов пикселей информации стоит того, чтобы подождать", – резюмировали астрономы США.
Оцените габариты приемника телескопа:
- Глава Госкосмоса Тафтай заявил на днях, что Украина может дать будущей базе NASA "системы жизнеобеспечения, аккумулирования энергии на Луне".
- Компания-дебютант Firefly Aerospace назвала причину разрушения ракеты и показала новое видео ее полета.
- NASA собирается высадить экипаж на Луну по программе "Артемида" не позднее конца 2024 года. Но это оптимистичные сроки.
- На днях в NASA определились, что луноход "Вайпер" отправят в одно из самых холодных мест Солнечной системы.
Читайте также: В Космических силах США показали российский спутник-матрешку
Комментарии