Самый известный кратер на Луне сняли с Земли по новой технологии: детализация впечатляет

Американские астрономы показали изображение участка на Луне с наивысшим разрешением, когда-либо полученным с Земли. Это стало возможно с помощью новой радарной технологии на телескопе обсерватории в Грин-Бэнк (GBT), пишет ее пресс-служба.

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На оригинале снимка, который уменьшен и показан ниже, разрешение фото кратера Тихо в южной части видимой стороны Луны – около 5х5 метров и содержит ~1,4 млрд пикселей. Фото охватывает площадь 200х175 км, что позволяет запечатлеть весь кратер с диаметром 86 км.

"Это самое крупное радиолокационное изображение с синтезированной апертурой, которое мы получили на сегодня. Это уже делали раньше на расстояниях в несколько сотен километров, но не в масштабах сотен тысяч километров и не с таким высоким разрешением", – сказал директор Национальной радиоастрономической обсерватории США Тони Бисли.

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GBT – самый большой в мире полностью управляемый радиотелескоп. В прошлом году его оснастили SAR-технологией от Raytheon Intelligence & Space, что позволило ему сканировать поверхность объектов вроде Луны радиолокационным сигналом. Проведено несколько испытаний, в том числе по месту посадки первой миссии "Аполлона" в конце 1960-х.

По словам астрономов, еще 10 лет назад ушли бы месяцы на вычисления, чтобы получить одно из изображений от одного такого приемника, и, возможно, год или более – от нескольких приемников.

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Теперь они надеются, что после таких впечатляющих первых результатов пойдет дополнительное финансирование, которое позволит "построить систему в сотни раз мощнее нынешней" – и использовать ее для исследования далей Солнечной системы. Они анонсировали "более захватывающие изображения" уже этой осенью.

Тот же кратер на фото с лунного зонда NASA:

Анимация с кратером Тихо на основе реальных данных и фото:

"Обработка данных с десятками миллиардов пикселей информации стоит того, чтобы подождать", – резюмировали астрономы США.

Оцените габариты приемника телескопа:

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Евгений Пилипенко

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