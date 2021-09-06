Космическая ракета Alpha частной компании Firefly Aerospace разрушилась 2 сентября во время дебютного тест-полета из-за одного "заглушенного" двигателя и последующей потери управляемости после выхода на сверхзвуковую скорость. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании украинского бизнесмена Макса Полякова и американского инженера Томаса Маркузича.

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Там отметили, что "Альфа" планово оторвалась от стартовой площадки: все наземные механизмы сработали отлично, а бортовые системы работали как следует примерно 15 секунд полета.

Примерно в этот момент двигатель №2 прекратил работать: это хорошо видно на видео. В компании уточнили, что узел не отказал: на нем "просто закрылись" главные клапаны подачи топлива – и двигатель просто заглох.

Несмотря на проблему, носитель продолжал набирать высоту и сохранять контроль в течение около 145 секунд, тогда как номинальная продолжительность горения первой ступени на 20 секунд больше. Из-за отсутствия 25% тяги скорость набора высоты была ниже.

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"Альфа" сохраняла управляемость без двигателя №2 и могла компенсировать это на дозвуковых скоростях, но при движении на околозвуковой и сверхзвуковой скорости (там, где контроль наиболее сложный) управления вектором тяги с тремя двигателями вместо четырех уже не хватило. Ракета вышла из-под контроля, после чего была отдана команда на ее уничтожение с использованием взрывной системы прекращения полета (FTS).

"Сама по себе ракета не взорвалась", – уточнили в Firefly.

СПРАВКА. Alpha – относительно крупная ракета в легком классе носителей: высота 29 м, диаметр ступеней 1,8 м и обтекателя 2 м. Двухступенчатая одноразовая с грузоподъемностью 1000 кг на низкую околоземную орбиту (200 км) с наклонением 28,5°, и до 630 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Основная конструкция – из композита, армированного углеродным волокном. Топливная пара: керосин RP-1 и жидкий кислород, газ-вытеснитель – гелий. Масса заправленной ракеты – около 54 тонн. . Alpha – относительно крупная ракета в легком классе носителей: высота 29 м, диаметр ступеней 1,8 м и обтекателя 2 м. Двухступенчатая одноразовая с грузоподъемностью 1000 кг на низкую околоземную орбиту (200 км) с наклонением 28,5°, и до 630 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Основная конструкция – из композита, армированного углеродным волокном. Топливная пара: керосин RP-1 и жидкий кислород, газ-вытеснитель – гелий. Масса заправленной ракеты – около 54 тонн. Подробно обо всех характеристиках ракеты.

В компании пишут, что изучают причины внеплановой остановки двигателя №2 и "выявляют любые другие важные неожиданные события во время полета".

"Мы вернемся, чтобы отправить Alpha в новый полет как можно скорее. <...> Мы получили множество полетных данных, которые значительно увеличат вероятность выхода ракеты на орбиту во время второго полета", – заверили там.

В "Файрфлай" также выложили видео своего дебюта, хотя обычно компании стараются не показывать неудачи во время разработки и, тем более, обычной эксплуатации ракет.

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Евгений Пилипенко

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