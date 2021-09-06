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Илон Маск показал SpaceX внуку и правнуку Сергея Королева – фото

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06.09.2021, 06:35
Илон Маск показал SpaceX внуку и правнуку Сергея Королева – фото - Фото
Илон Маск, внук и правнук Сергея Королева (фото - Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова, Facebook)

Американский миллиардер Илон Маск провел экскурсию по своей компании SpaceX Андрею и Павлу Королевым – внуку и правнуку Сергея Королева, легендарного украинского конструктора в сфере ракетостроения времен СССР. Об этом сообщает в Facebook Национальный музей космонавтики имени Королева.

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Отмечается, что встреча Королевых и Маска прошла 3 сентября. После нее Андрей Королев поблагодарил Маска за приглашение, гостеприимство и "незабываемую почти часовую встречу".

По его словам, Маск провел экскурсию по SpaceX, дав возможность собственными глазами увидеть, как собирают двигатели, ракеты и корабль Crew Dragon.

"Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск", – подытожил внук Королева.

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СПРАВКА. Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился в Житомире, вырос в Нежине и Киеве, учился в Одессе и Киеве. В разгар сталинских репрессий в 1938 году был арестован как "участник контрреволюционной троцкистской организации в НИИ". Во время шестилетнего заключения в Москве, Колыме и Казани был поддан пыткам, ему сломали челюсть, ударив графином. 

В 1945-м изучал в Германии трофейную ракетную технику, в том числе Фау-2. 4 октября 1957-го Королев с сотрудниками вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961-го – корабль "Восток" с первым космонавтом в истории Юрием Гагариным. Королев продолжал работать над космическими решениями и умер на 60-м году жизни 14 января 1966 года.

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Марк Сировой
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Илон Маск spacex космос crew dragon сергей королев
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