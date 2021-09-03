Космические миссии Virgin Galactic приостановлены из-за инцидента во время полета Брэнсона

Суборбитальные полеты компании Virgin Galactic приостановлены Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), сообщает BBC. Решение принято из-за отклонения от курса во время последнего полета SpaceShipTwo.

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В статье в журнале New Yorker, написанной Николасом Шмидлом, говорится, что во время полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона на своем ракетоплане на высоту 86 км летательный аппарат какое-то время находился вне оговоренного воздушного пространства.

В заявлении FAA говорится, что оно осуществляет надзор за расследованием инцидента, и до его окончания Virgin Galactic не сможет осуществлять полеты SpaceShipTwo.

В Virgin Galactic сообщили журналистам, что полностью сотрудничают с FAA, и что представители авиационного управления присутствовали в диспетчерской во время полета и во время послеполетного анализа.

По версии Шмидла, во время полета Брэнсона пилоты ракетоплана получили предупреждение об отклонении от траектории подъема. Недостаточный набор высоты якобы мог не позволить кораблю достичь запланированной точки приземления. Шмидл утверждает, что ранее в таких ситуациях полет прекращался, но в этот раз он был продолжен.

В Virgin Galactic опровергают версию Шмидла. Компания заявляет, что пилоты столкнулись с неожиданным ветром на большой высоте и предприняли необходимые действия, чтобы подняться в космос и вернуться на Землю. "Это была контролируемая и преднамеренная траектория полета", – заверили в компании и подчеркнули, что пассажиры и экипаж корабля не подвергались опасности.

Следующий полет SpaceShipTwo, исследовательская миссия для ВВС Италии, был запланирован на конец сентября или начало октября 2021 года.

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Денис Юдин

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