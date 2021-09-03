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"Жизнь непростая, но интересная". Создатели ракеты Alpha не унывают после взрыва в полете видео

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 11:24
Скриншот из видеозаписи optodata
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Космическая ракета Alpha компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова была взорвана в первом полете на орбиту после того, как на ней зафиксировали неполадки. Несмотря на аварийное окончание миссии, создатели носителя воодушевлены прогрессом, которого удалось достичь.

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"До появления аномалии у нас был номинальный обратный отсчет и взлет в 18:59 по местному времени. И хотя мы не достигли всех задач миссии, некоторых все же достигли: было успешное зажигание первой ступени, взлет с площадки, наращивание скорости до сверхзвуковой", – рассказали в Firefly.

Там добавили, что получили "существенный объем полетных данных", а на земле никто не получил никакого вреда от обломков.

У Полякова отметили, что пока рано делать выводы о причинах аварии, и пообещали "тщательное" расследования в кооперации со специалистами Федерального управления гражданской авиации США и сотрудниками базы Ванденберг.

"Наши инженеры сейчас прочесывают тысячи записей наземной и полетной телеметрии, чтобы лучше понять, что произошло", – подчеркнули в компании.

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Основной инвестор Firefly Поляков выложил в Facebook свое фото на фоне облака после взрыва ракеты и написал: "Жизнь непростая, но всегда интересная и полна веселья. Полный вперед!"

Фото: Facebook Полякова

Скрин поста Полякова
СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в Остине и Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование/софт разрабатывается и в Украине. Большое интервью LIGA.net с Поляковым можно почитать здесь.

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Видео: optodata

Евгений Пилипенко
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Макс Поляков Ванденберг взрыв космос ракета испытание орбита полет Firefly Aerospace неудача alpha Firefly Dream Том Маркузич
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