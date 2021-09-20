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Маск вызвал фурор в Twitter двусмысленной репликой о Байдене. Сын Трампа в восторге

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 13:02
Маск вызвал фурор в Twitter двусмысленной репликой о Байдене. Сын Трампа в восторге - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Глава космической компании SpaceX, которая на днях осуществила первый пилотируемый полет на орбиту лишь с туристами, написал в Twitter реплику о президенте США Джо Байдене, которую можно трактовать и как обычный ответ, и как ответ с ироничным подтекстом. Комментарий Илон Маск разместил в микроблоге у одного из любителей космоса. 

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Корабль Crew Dragon с четырьмя гражданскими из США стартовал 15 сентября, а 19 сентября приводнился у побережья Флориды, пробыв несколько дней на орбите. Миссия Inspiration4, по задумке организаторов, должна привлечь внимание к проблемам тяжелобольных детей и собрать $200 млн пожертвований на один из медцентров. Большую часть суммы дал гражданский-астронавт Джаред Айзекман, главный спонсор миссии, еще $50 млн добавил Маск.

Пользователь соцсети AElectric Cyberfarmer отметил, что глава США ни разу даже не упомянул о миссии Маска/Айзекмана, и спросил подписчиков, почему так.

"Он все еще спит", – высказал догадку Маск.

Перед президентскими выборами 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп называл Байдена "соней Джо" и пытался очернить конкурента, иронизируя на тему его "психического упадка" и "сонливости".

Твит Маска вызвал восторг у Дональда Трампа-младшего, сына прошлого президента США.

"OMG", – ретвитнул он главу SpaceX со смайликами "огонь" и дописал "всё так".

Скрин

Комментарий Маска лайкнули 42 000 раз, сделали тысячи ретвитов и написали свыше 1000 ответов.

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Евгений Пилипенко
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