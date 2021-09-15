Завтра, 16 сентября в 03:02 ночи по Киеву, с площадки SLC-39A в Космическом центре Кеннеди на восточном побережье Флориды на орбиту отправится первый полностью гражданский экипаж из четырех американцев.

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Окно запуска – пятичасовое, то есть до восьми утра по киевскому времени.

Миссия носит название "Вдохновение 4" (стилизовано Inspirati④n): по числу членов экипажа и человеческих качеств – лидерство, надежда, щедрость и процветание. Она полностью оплачена миллиардером Джаредом Айзекманом, который отправится в космос вместе с тремя другими людьми.

Журнал Time оценил стоимость билетов на все четыре места в $200 млн.

Это туристический дебют SpaceX миллиардера Илона Маска. Помимо прочих заданий, он выполняет миссию по повышению осведомленности о детях, больных раком и другими опасными для жизни заболеваниями. Цель – собрать более $100 млн для Детской исследовательской больницы Сент-Джуд в Мемфисе. Айзекман лично выделил столько же.

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Экипаж прошел пятимесячную подготовку, примерно такую же, как и профессиональные астронавты.

Джаред Айзекман, 38 лет, позывной "Rook", – командир миссии. Основатель и гендиректор Shift4 Payments, лидера в области интегрированных решений для обработки платежей. Основал компанию в 16 лет в 1999 году "в подвале дома".

Опытный пилот с квалификацией для полетов на различных коммерческих, военных и экспериментальных самолетах. Установил несколько мировых рекордов, включая два скоростных кругосветных полета в 2008 и 2009 годах, которые собрали деньги и осведомленность для Фонда Make-a-Wish. Будет на связи с Центром управления полетами SpaceX.

Хэйли Арсено, 29 лет, "Nova", – медик миссии. В 10 лет получила диагноз остеосаркома. Выздоровела после химиотерапии и операций на коленях в больнице Сент-Джуд. В 2014-м получила степень бакалавра испанского языка, спустя два года – степень помощника врача.

Работает в том месте, которое спасло ей жизнь, ассистентом врача с больными лейкемией и лимфомой.

Крис Семброски, 42 года, "Hanks", – специалист миссии, фанат космоса. Ратует за STEM-образование, призванное вдохновить молодежь исследовать эти области на стыке наук и инженерии. В колледже был волонтером ProSpace, продвигавшей законодательство по путешествиям в космос, также открывшее дорогу компаниям вроде SpaceX. Бакалавр аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддла.

Служил в ВВС США на комплексах с межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, был в Ираке, ушел из армии в 2007-м. Работает в аэрокосмической промышленности на Lockheed Martin.

Сиан Проктор, "Leo", – пилот миссии. Геолог, предпринимательница и специалист в области научных коммуникаций. Фанатка космоса. Астронавт-имитатор. Недавно вошла в список "Клуба исследователей 50: пятьдесят человек, меняющих мир". Родилась на Гуаме, когда отец работал на станции слежения NASA во время миссий Apollo. Лицензированный пилот, аквалангист.

Более 20 лет проработала профессором геолого-геофизических наук в Фениксе, сейчас – координатор образовательных ресурсов округа муниципальных колледжей Марикопа. Бакалавр экологии, магистр геологии. Также есть докторская степень в естественных науках.

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Первая ступень ракеты Falcon 9 под номером В1062 – не новая, для нее это третий полет. Ее после полета снова мягко вернут на плавучую платформу Just Read The Instructions в Тихом океане – и покажут этот процесс.

Капсула для экипажа также летавшая: ранее ее использовали для миссии Crew-1 в ноябре 2020 года.

Корабль Crew Dragon с номером C207 и именным названием Resilience отправится на орбиту с апогеем ~575 км: это дальше, чем любой пилотируемый полет со времен ремонтных миссий к телескопу Хаббл.

Стыковка с Международной космической станцией не запланирована. Вместо стыковочного механизма капсулу оснастили крупнейшим в своем роде прозрачным куполом для панорамного обзора.

Экипаж будет не просто так болтаться на орбите ~540 км в закрытом пространстве объемом чуть более девяти кубометров со скоростью свыше 27 000 км/ч. Как пишет пресс-релиз SpaceX, участники полета "проведут научные исследования, направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов".

Через примерно три дня капсула сойдет с орбиты и приводнится в Атлантическом океане или в Мексиканском заливе недалеко от Флориды.

Запасной канал с трансляцией (с русскоязычным комментарием), представление экипажа, а также патч миссии, схема запуска, таймлайн до старта и после него.

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Евгений Пилипенко

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