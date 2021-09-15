Украина может дать будущей базе NASA на Луне системы жизнеобеспечения – глава Госкосмоса

По программе освоения Луны Artemis, которую начало Аэрокосмическое управление США, Украина может предложить несколько разработок для поддержания жизнедеятельности будущей обитаемой базы. Об этом Левому берегу заявил глава Госкосмоса Владимир Тафтай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, "у нас достаточно большой объем разработок, которые очень важны для обеспечения функционирования лунного поселения".

"Из того, о чем я могу говорить, мы можем предложить, например, системы жизнеобеспечения, аккумулирования энергии на Луне", – сказал руководитель ГКАУ.

Тафтай говорит, что большинство разработок – государственные.

Он добавил, что в случае необходимости Украина должна адаптировать свое законодательство, "чтобы оно способствовало, а не мешало" широкой интеграции Украины в глобальные космические проекты и программы.

Читайте мнение: На пути к Марсу: Украина присоединилась к программе NASA "Артемида". Что нам с этого

Глава Госкосмоса напомнил, что программа Artemis – игра в долгую, проект, рассчитанный не на один год.

"К нему будет приковано внимание всего мира, и Украина действительно очень заинтересована в участии в нем. Мы должны понимать, что общий тренд сейчас перемещается с близкой орбиты к орбитам Луны и Марса, и перспектива 20-30 лет – это именно активное исследование Марса и создание лунного поселения", – сказал он.

Чиновник говорит, что Украине важно "показать вживую" местные разработки коллегам из NASA: "Нам есть чем удивить и заинтересовать даже таких привередливых гостей, как делегация NASA".

Он надеется, что "следующие месяцы продемонстрируют прогресс в этом процессе".

Смотрите видео: Как тебе такое, Илон Маск. Лунный электрокар поручили создать GM и Lockheed Martin

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.