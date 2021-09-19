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Inspiration4. Космические туристы вернулись на Землю: они установили несколько рекордов

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2021, 09:20
Inspiration4. Космические туристы вернулись на Землю: они установили несколько рекордов - Фото
Возвращение космических туристов (Фото - пресс-служба Inspiration4)

Астронавты-любители миссии Inspiration4 приводнились в Атлантическом океане у побережья космического центра Кеннеди, штат Флорида. Они три дня находились на орбите Земли. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

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"Возвращение знаменует собой завершение первого в мире полностью гражданского космического полета человека на орбиту, который был запущен на испытанной в полетах ракете SpaceX Falcon 9", – отмечается в сообщении.

Перед возвращением в космоцентр Кеннеди астронавты прошли медосмотр. 

Также уточняется, что миссия установила несколько рекордов, в частности, это был первый полностью гражданский полет человека в космос на орбиту, туда полетел самый молодой американец, в космосе впервые побывал человек с протезом, а пилотом корабля впервые была чернокожая женщина. 

  • Ракета Crew Dragon стартовала 15 сентября, а 19 сентября — корабль должен приводниться у побережья Флориды.
  • Илон Маск после беседы с астронавтами рассказал, что экипаж чувствует себя хорошо.
  • Crew Dragon отправился на орбиту с коммерческой миссией. Одна из его основных задач – собрать 200 млн долларов пожертвований для детской исследовательской больницы Святого Иуды Фаддея в Мемфисе.

Читайте также: Украина может дать будущей базе NASA на Луне системы жизнеобеспечения – глава Госкосмоса 

Владислав Сердюк
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Inspiration4 spacex
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