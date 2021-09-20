"Бьем Falcon 9 Маска по возможностям и цене". Украинский Зенит хотят запускать в Австралии

Для выполнения космического проекта с орбитальными запусками доработанной ракеты Зенит с космодрома на севере Австралии нужно около $400 млн, а ожидаемая прибыль составит от $60 млн в год "по консервативным оценкам". Об этом заявил в Facebook сооснователь компании CosmoVision Андрей Жалко-Титаренко, экс-глава Госкосмоса Украины (1994-1995).

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По его словам, работа над проектом ведется с 2017 года и предполагает:

а) строительство экваториального космодрома неподалеку от городка Вейпа на полуострове Кейп-Йорк в штате Квинсленд;

б) доработку Зенита для использования исключительно в украинской комплектации;

в) создание геостационарной спутниковой платформы с электроракетными двигателями для пуска на Зенит-Австралия;

г) создание космического технопарка.

Ценник запуска ракеты Зенит-Австралия из этой точки якобы "бьет Falcon 9 Илона Маска как по возможностям, так и по цене", говорит бизнесмен. Он утверждает, что все финансирование проекта идет "исключительно из первоклассных западных источников".

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"Уже подписан контракт с Южмашем на поставку ракет, готов эскизный проект космодрома, пройден первый этап лицензирования космодрома в Австралии, уточняется точка пуска и идут переговоры с аборигенами", – рассказал он.

В проект космической программы Украины заложена доработка Зенита. Титаренко отмечает: "Наверное, это правильно с точки зрения украинских интересов, потому как если наша компания оплачивает доработку ракеты, все права на ракету – у нас, а если платит НКАУ – права остаются у Украины, и второй такой ракеты в мире нет".

На вопрос пользователя в комментариях, способен ли Южмаш сегодня выполнить такой проект, Сергей Давыденко, начальник комплекса разработки, сопровождения разработки систем и агрегатов, испытаний и эксплуатации ракетных и ракетно-космических комплексов ГП Южное ответил, что баки, трубы, клапаны, титановые баллоны высокого давления завод делает, а двигатели второй ступени "давно не делал, но сделает".

По его словам, самая большая проблема – "с логистикой материалов и комплектующих российского производства, и как ее решать, я не понимаю". Если их чем-то менять, "это будет уже не Зенит и не за 4-5 лет", добавил он.

В начале года CosmoVision надеялись начать осуществлять первые пуски в 2023-2024 году, рассчитывали на четыре-пять ежегодных миссий.

В отличие от всех остальных доступных на рынке ракет, Falcon 9 – частично многоразовая. Глава SpaceX считает одноразовые носители "прошлым веком".

Глава Госкосмоса Владимир Тафтай заявил на днях, что Украина может дать будущей базе NASA на Луне "системы жизнеобеспечения, аккумулирования энергии на Луне".

Компания-дебютант Firefly Aerospace назвала причину разрушения ракеты и показала новое видео ее полета.

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Евгений Пилипенко

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