"Бьем Falcon 9 Маска по возможностям и цене". Украинский Зенит хотят запускать в Австралии
Для выполнения космического проекта с орбитальными запусками доработанной ракеты Зенит с космодрома на севере Австралии нужно около $400 млн, а ожидаемая прибыль составит от $60 млн в год "по консервативным оценкам". Об этом заявил в Facebook сооснователь компании CosmoVision Андрей Жалко-Титаренко, экс-глава Госкосмоса Украины (1994-1995).
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По его словам, работа над проектом ведется с 2017 года и предполагает:
а) строительство экваториального космодрома неподалеку от городка Вейпа на полуострове Кейп-Йорк в штате Квинсленд;
б) доработку Зенита для использования исключительно в украинской комплектации;
в) создание геостационарной спутниковой платформы с электроракетными двигателями для пуска на Зенит-Австралия;
г) создание космического технопарка.
Ценник запуска ракеты Зенит-Австралия из этой точки якобы "бьет Falcon 9 Илона Маска как по возможностям, так и по цене", говорит бизнесмен. Он утверждает, что все финансирование проекта идет "исключительно из первоклассных западных источников".
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"Уже подписан контракт с Южмашем на поставку ракет, готов эскизный проект космодрома, пройден первый этап лицензирования космодрома в Австралии, уточняется точка пуска и идут переговоры с аборигенами", – рассказал он.
В проект космической программы Украины заложена доработка Зенита. Титаренко отмечает: "Наверное, это правильно с точки зрения украинских интересов, потому как если наша компания оплачивает доработку ракеты, все права на ракету – у нас, а если платит НКАУ – права остаются у Украины, и второй такой ракеты в мире нет".
На вопрос пользователя в комментариях, способен ли Южмаш сегодня выполнить такой проект, Сергей Давыденко, начальник комплекса разработки, сопровождения разработки систем и агрегатов, испытаний и эксплуатации ракетных и ракетно-космических комплексов ГП Южное ответил, что баки, трубы, клапаны, титановые баллоны высокого давления завод делает, а двигатели второй ступени "давно не делал, но сделает".
По его словам, самая большая проблема – "с логистикой материалов и комплектующих российского производства, и как ее решать, я не понимаю". Если их чем-то менять, "это будет уже не Зенит и не за 4-5 лет", добавил он.
- В начале года CosmoVision надеялись начать осуществлять первые пуски в 2023-2024 году, рассчитывали на четыре-пять ежегодных миссий.
- В отличие от всех остальных доступных на рынке ракет, Falcon 9 – частично многоразовая. Глава SpaceX считает одноразовые носители "прошлым веком".
- Глава Госкосмоса Владимир Тафтай заявил на днях, что Украина может дать будущей базе NASA на Луне "системы жизнеобеспечения, аккумулирования энергии на Луне".
- Компания-дебютант Firefly Aerospace назвала причину разрушения ракеты и показала новое видео ее полета.
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