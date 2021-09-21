Аэрокосмическое управление США определилось с местом, куда на Луне будет посажен и отправится на поиски воды автоматический ровер VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Об этом пишет пресс-служба NASA.

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Американский луноход отправят на естественный спутник Земли в конце 2023-го по программе Artemis на ракете Falcon Heavу от компании SpaceX.

Как уточнили в Управлении, были рассмотрены четыре разные точки в окрестностях южного полюса. Район посадки спускаемого модуля Griffin, который разрабатывает компания Astrobotic, находится вблизи от западной окраины кратера Нобиле – не путать с кратером Нобили.

Это крупный ударный кратер (средний диаметр – более 79 км, наибольшая глубина – 3740 м) в области южного полюса на видимой стороне Луны, он имеет полигональную форму и умеренно разрушен.

Вал кратера немного сглажен, а на севере и юге он частично перекрывается другими кратерами (мелкие кратеры покрывают и дно чаши). Внутренний склон вала широкий, относительно гладкий на юге, а высота вала над окружающей поверхностью – примерно 1310 м.

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Из-за того, что большая часть чаши пребывает в тени в течение всего лунного дня (это одно из самых холодных мест в Солнечной системе), там, на дне, предположили наличие водяного льда. Именно его и будет искать ровер NASA.

Кроме того, этот район – самый удобный для связи с Землей. В NASA, где тщательно с орбиты изучили регион, считают, что там наиболее безопасная для езды поверхность.

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В течение минимум 100 земных суток VIPER проедет несколько километров (охватит от 16 до 24 км2), картографирует поверхность ~93 км2 и попытается заглянуть минимум в шесть разных мест в кратере. Робот оснащен четырьмя приборами, он проведет спектрометрические исследования, возьмет пробы пород и льда с глубины до 1 м.

Данные, которые NASA получит из этой автоматической миссии, повлияют на выбор места будущей высадки астронавтов на Луну и точки постройки базы, потому как вода понадобится "колонистам" для получения кислорода и водорода – топливной пары для путешествий на Землю и обеспечения нужд поселения.

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NASA собирается высадить экипаж на Луну по программе "Артемида" не позднее конца 2024 года. Но это оптимистичные сроки.

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Евгений Пилипенко

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