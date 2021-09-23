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Российский модуль Заря на орбите заплесневел сверх нормы: из отчета специалистов

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 11:27
Российский модуль Заря на орбите заплесневел сверх нормы: из отчета специалистов - Фото
Внутри модуля Заря (фото — Роскосмос)

В конце 2020 и в начале 2021 года в модуле Заря на Международной космической станции обнаружили повышенные показатели загрязненности плесневыми грибками. Такие данные приводятся в журнале "Пилотируемые полеты в космос", пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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В период с октября 2020 года по апрель 2021 года космонавты взяли 16 проб, сфотографировали колонии микроорганизмов и передали эти данные на Землю.

"Фрагменты плесневых грибов были обнаружены в одной из 16 исследованных зон", – говорится в материале.

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Содержание спор плесени в воздухе незначительно превышало норму, уточнили биологи, и заверили, что в целом полет экспедиции МКС-64 "выполнен без медицинских проблем, влияющих на безопасность космического полета".

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Евгений Пилипенко
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