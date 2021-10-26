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Миллиардер Безос и группа компаний создают станцию "Орбитальный риф": посмотрите на нее видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 11:33
Скриншот из видеозаписи Blue Origin
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Во второй половине десятилетия на низкой орбите над Землей появится коммерческая станция Orbital Reef. Это обещает в пресс-релизе промышленной группы Blue Origin и Sierra Space, которые сотрудничают по проекту с Boeing, Redwire, Genesis Engineering Solutions и Университетом штата Аризона.

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"Орбитальный риф" у миллиардера Джеффа Безоса намерены запустить в работу в 2025–2030 годах. Модули и компоненты будут забрасывать на орбиту при помощи будущей ракеты New Glenn, которую разрабатывает и собирает Blue Origin.

Авторы проекта собираются предложить исследовательским, промышленным, международным и коммерческим клиентам "конкурентоспособные по цене услуги, включая космические перевозки и логистику, размещение в космосе оборудования и операций, экипажей".

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Там обещают, что Orbital Reef будет использоваться как "бизнес-парк смешанного использования с ориентированной на человека космической архитектурой с услугами и удобствами мирового класса".

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Брент Шервуд из Blue Origin утверждает, что даже в стартовой конфигурации Orbital Reef будет по габаритам, мощности (100 кВт) и вместимости (до 10 человек) сопоставима с Международной космической станцией, однако модульная конструкция предполагает возможность какого угодного масштабирования.

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По проекту Blue Origin отвечает за вспомогательные системы, основные модули большого диаметра и ракету New Glenn, Sierra Space – за модуль LIFE, узловой модуль и космический шатл Dream Chaser для перевозки экипажей и грузов, способный приземляться на взлетно-посадочные полосы по всему миру.

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Boeing создаст научный модуль и будет следить за эксплуатацией станции, ее техобслуживанием, а также привозить экипажи на корабле Starliner.

Redwire Space займутся исследованием, разработкой и производством в условиях микрогравитации, а также операциями с полезной нагрузкой и развертываемыми конструкциями.

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Genesis Engineering Solutions создаст одноместный мини-корабль для повседневных операций и туристических экскурсий, а Аризонский университет возглавит глобальный консорциум университетов, предоставляющих исследовательские консультативные услуги и отвечающих за работу с общественностью.

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Поскольку Безос сотрудничает с Boeing и "враждует" со SpaceX, астронавтов на станцию будут отвозить на корабле Starliner, а не Crew Dragon Илона Маска. Пока же "Старлайнер" преследуют технические проблемы.

Евгений Пилипенко
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