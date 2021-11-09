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Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 09:25
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе - Фото
Корабль Crew Dragon (фото — NASA)

Космический корабль Crew Dragon Endeavour компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды, сообщает Space.com.

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Crew Dragon приводнился сегодня, 9 ноября, в 5:33 по киевскому времени (в 22:33 8 ноября по времени восточного побережья США), завершив второй пилотируемый полет для SpaceX.

На борту корабля в составе миссии Crew-2 находились американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ. Они провели в космосе 199 дней. Crew Dragon стал первым американским кораблем, так долго находившимся на орбите, отметила пресс-служба SpaceX.

На МКС астронавты миссии Crew-2 совершили несколько выходов в открытый космос, в том числе для установки новых солнечных батарей, а также работали над сотнями научных исследований.

Перед тем, как приземлиться, Crew Dragon облетел МКС и сделал ее фотографии. После посадки корабль был успешно поднят на борт ремонтного судна.

Следующий запуск Crew Dragon запланирован на 4:03 11 ноября по киевскому времени с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. На борту будут находиться американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, и астронавт ESA Маттиас Маурер. Это будет третий пилотируемый полет для SpaceX.

Трансляция возвращения Crew Dragon на Землю на канале NASA в YouTube:

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Денис Юдин
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