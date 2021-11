Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе

Космический корабль Crew Dragon Endeavour компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды, сообщает Space.com.

Crew Dragon приводнился сегодня, 9 ноября, в 5:33 по киевскому времени (в 22:33 8 ноября по времени восточного побережья США), завершив второй пилотируемый полет для SpaceX.

На борту корабля в составе миссии Crew-2 находились американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ. Они провели в космосе 199 дней. Crew Dragon стал первым американским кораблем, так долго находившимся на орбите, отметила пресс-служба SpaceX.

На МКС астронавты миссии Crew-2 совершили несколько выходов в открытый космос, в том числе для установки новых солнечных батарей, а также работали над сотнями научных исследований.

Перед тем, как приземлиться, Crew Dragon облетел МКС и сделал ее фотографии. После посадки корабль был успешно поднят на борт ремонтного судна.

The @SpaceX Crew Dragon Endeavour vehicle has been successfully lifted out of the water and placed in the "Dragon's Nest" aboard the recovery vessel. pic.twitter.com/7alK4mRiJU