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Украинский стартап с идеей уникальной ракеты "засветился" на аэрокосмическом конгрессе

28.10.2021, 12:27
Украинский стартап с идеей уникальной ракеты
Иллюстративное фото: Arianespace

Украинский стартап Promin Aerospace продемонстрировал на 72-м Международной конгрессе астронавтики в Дубае свою разработку – уникальный двигатель, который во время полета сжигает твердотопливный стержень, служащий корпусом ракеты. Предполагается, что миниатюрный носитель (100—500 кг) сможет выводить на орбиту нано- и пикоспутники. 

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Ожидаемая стоимость запуска – до $200 000.

Ноу-хау представил на IAC2021 технический директор Promin Aerospace Виталий Емец, который был одним из 3370 участников из 86 стран, подавших заявку на выступление. Вчера, 27 октября, на секции "Твердые и гибридные двигатели", он рассказал о последних исследованиях по ракете-автофагу.

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Низкую стоимость и высокую энергоэффективность носителю, по задумке авторов, обеспечит применение полимерного топлива, в частности полиэтилена. В процессе сгорания горючего формируются массивные термопотоки – мотор нагревается, а выделяемая часть тепла используется в процессе газификации полимерного топлива.

Такой носитель может быть настолько маленьким, что теоретически способен доставить лишь один небольшой спутник за запуск, что невозможно с традиционными ракетами.

Среди других преимуществ – простота изготовления и безопасность, а также минимальное загрязнение космоса, так как разработанная украинцами ракета не имеет металлических топливных резервуаров.

Иллюстрация: Promin Aerospace

Поскольку процесс газификации топлива и окислителя требует отдельного исследования, стартап надеется привлечь еще инвестиций. В первом раунде они получили $500 000 на разработку и тестирование двигателя.

Слоган компании: "Мы – украинский космический стартап, который строит наименьшую орбитальную ракету в истории".

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Евгений Пилипенко
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